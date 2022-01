El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha adelantado que el inicio de las obras para la restauración y conservación de la muralla promovidas por el Gobierno de España está previsto “de manera inmediata”. El miembro del Ejecutivo ha visitado este miércoles la ciudad de Zamora para conocer en profundidad el nuevo Plan Director del monumento elaborado por un equipo de la Universidad de Salamanca capitaneado por Leocadio Pérez. Un documento que servirá de hoja de ruta durante los “más de tres años” que durará la intervención, como así ha desvelado el dirigente socialista, quien ha asegurado que el presupuesto de 1,7 millones de euros se podrá incrementar “si aparecen novedades” durante la actuación.

Iceta ha defendido durante su visita a Zamora que el principal objetivo del Gobierno de España como titular de las murallas es realizar una actuación de “conservación”, teniendo en cuenta que son un elemento “fundamental” para el conjunto histórico de la capital. “Queremos transmitir a los ciudadanos que vamos a hacer las cosas con un cuidado extremo; se trata de una intervención de extremada delicadeza que requiere de una calidad en los materiales acorde con la estructura”, ha expresado el ministro antes de la reunión con representantes locales.

La actuación será sufragada de manera íntegra por el Estado con un presupuesto de 1,7 millones de euros. No obstante, el ministro no ha desvelado a cuánto ascendería la inversión para una total restauración de la muralla. “Es lógico que el Estado se implique porque esta muralla no es solo de los zamoranos, sino que es patrimonio de todos los españoles”, ha ahondado.

El Gobierno apuesta por seguir con los derribos de los adosados

El nuevo Plan Director de las Murallas de Zamora, ejecutado por un equipo de la Universidad de Salamanca tras el encargo del propio Ministerio de Cultura, incluye un apartado para concretar acciones sobre edificios adosados al monumento, como así ha desvelado el propio Miquel Iceta. “Debemos abordar el futuro de esos inmuebles que en el pasado sirvieron incluso para conservar la muralla en pie a modo de apuntalamiento, pero que ahora podrían liberarse para devolver la estructura a su máximo esplendor”, ha señalado. Una intervención que deberá hacerse “con un cuidado extremo y sin perjudicar a nadie”, teniendo en cuenta que todavía existen propietarios en estas edificaciones afectadas.

La actuación que el Ministerio de Cultura llevará a cabo con esos 1,7 millones de euros de presupuesto se ejecutará siguiendo las directrices de este plan marcado por el equipo de Leocadio Pérez y siempre tratando de devolver la estructura a un buen estado de salud. “Lo que buscamos es rehabilitar algunos tramos que se encuentran algo dañados y en los que conviene frenar su deterioro e incluso revertir la situación si así fuera posible”, ha manifestado el ministro Iceta. Un proyecto para el que ha solicitado “máximo consenso” por parte de las administraciones públicas implicadas. Principalmente, el Ayuntamiento de Zamora es el que más interés tiene en que estas obras lleguen a buen puerto.