Incentivos económicos, de carrera profesional y de conciliación. Esas son tres de las patas sobre las que se sustenta la estrategia de la Junta de Castilla y León para evitar que los concursos de traslados de los profesionales sanitarios sigan diezmando la complicada prestación del servicio en el medio rural. La cuarta pata sería la inclusión de los médicos residentes en la rueda de los pueblos, de manera que las rotaciones de Familia se alejen de los hospitales y centros de salud urbanos para viajar también a los pequeños núcleos urbanos.

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha mostrado su preocupación por la situación en la que se queda la provincia de Zamora tras este concurso de traslados, en el que 21 médicos han pedido cambiar de destino. “Tenemos que trabajar de un modo intenso y una de las medidas que debemos tomar es que los residentes cumplan parte de su formación dentro del medio rural, porque no puedes amar algo que no conoces”, ha expresado.

A ello, el titular de Sanidad ha añadido medidas de índole económico y de carrera profesional. “Hay que incentivar a estos profesionales de alguna manera y tenemos que estudiar todas las posibilidades”, ha indicado. No obstante, Vázquez ha querido también romper una lanza en favor de los profesionales. “No se trata de que quieran abandonar Zamora, sino de que quieren progresar, como cualquier persona en su trabajo; todos tenemos aspiraciones y yo mismo he participado también en este tipo de concursos de traslados”, ha revelado. “Lo que tenemos que hacer es poner las medidas para que los profesionales quieran quedarse en el medio rural”, ha añadido.

La administración autonómica, por lo tanto, ha asegurado que estudiará las posibilidades para hacer de territorios como Zamora opciones más atractivas de cara a que los profesionales prolonguen su estancia por amplios periodos de tiempo.

Zona Básica de Aliste

Y es que la Zona Básica de Salud de Aliste ha sufrido un desplome en el censo de médicos tras el último concurso de traslados. Cuatro especialistas se marcharán de la comarca zamorana durante los próximos días, cuando dejarán sus plazas vacantes y como consecuencia, algunas consultas cerradas hasta que puedan reajustarse las frecuencias con los recursos disponibles. Según el testimonio de vecinos, podrían ser las consultas de Rabanales, Gallegos del Río y Trabazos las que se suspendan, al menos a corto plazo.

Ahora, la ZBS de Aliste deberá reorganizarse. De los 12 médicos que le corresponden, solo quedarán seis: a los cuatro que se van se le suman las dos vacantes que ya estaban sin cubrir. “Uno de los que queda tiene jornada reducida, por lo que en realidad son cinco médicos y medio”, explica Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Los médicos se marchan de Aliste, una de las zonas menos atractivas para los facultativos. Las bolsas para trabajar allí están vacías, según Toranzo, que explica que el hecho de que los médicos que quedan tengan que asumir el trabajo de las plazas vacías desemboca en que a veces pidan el traslado a lugares más atractivos laboralmente: “Es la pescadilla que se muerde la cola”.

Una situación, eso sí, que se reproduce a lo largo y ancho de las diferentes zonas básicas de salud del territorio.