Zamora, como toda la comunidad, se acerca al “pico” de la sexta ola del COVID-19, que podría alcanzar en un “breve plazo” en palabras del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al lograr reducir la incidencia acumulada a 14 y siete días por cada 100.000 habitantes, que se sitúa en 3.304 y 1.771 casos, respectivamente, frente a los 3.324 y 1.798 de la jornada precedente. Es un ligero avance, pero la primera vez que la incidencia baja desde el pasado 2 de noviembre.

Eso no significa que la cifra de contagios esté ya bajando, ya que Zamora ha detectado en las últimas horas 539 positivos, con un muerto más en el hospital.

El titular de Sanidad cree que se está produciendo una “importante deceleración” del crecimiento de los contagios y el número reproductivo básico, que determina las personas que pueden contagiar casa caso positivo, se sitúa en el uno y, en algunas provincias, por debajo de este umbral. En Zamora es el más alto de la comunidad, con una media de 1,1 contagios por cada infectado. Además, la positividad de las pruebas se sitúa en el 42,9% en la comunidad, mientras baja al 31% en Zamora (son los positivos que salen por cada cien test que se hacen).

El hospital sigue estable, con 56 pacientes ingresados en planta y cuatro en la UCI. La edad media de los pacientes ingresados en la unidad de críticos es de 63 años de edad. El 75% son mujeres. También el 75% no estaba vacunado y nuevamente se repite el porcentaje de personas son factores de riesgo previo.

El consejero de Sanidad achacó la sucesión de los dos olas consecutivas, una de la variante Delta y otra de Ómicron el incremento exponencial de casos que se ha producido en la comunidad y en toda España y confió en que no tarde en llegar el pico de la sexta ola, con posterior estabilización y bajada de casos. El consejero no cree que la Junta haya desoído a los especialistas, ya que ha adoptado el 70% de las recomendaciones del comité de expertos que asesora a la Junta, excepto las medidas restrictivas sobre los aforos, el consumo en barra y el ocio nocturno, así como sobre el teletrabajo. Además, indicó que no está previsto volver a reunirse con ellos, salvo que hubiera una variación de la situación actual “en negativo”, caso en el que se les convocaría de urgencia.

Esta reducción de la incidencia se nota también en la mayor parte de las grandes localidades de Zamora, cuyo mapa municipal tiene 196 pueblos con contagios. La incidencia a 14 días por cien mil habitantes sube a 3.689 casos en Zamora capital, pero baja a 4.239 en Benavente, 4.858 en Toro, 2.288 en Morales del Vino, 1.878 en Villaralbo, 2.520 en Fuentesaúco, 4.382 en San Cristóbal de Entreviñas, 2.577 en Fermoselle, 2.873 en Coreses, 2.159 en Alcañices y 2.383 en Bermillo de Sayago.

Sin embargo la incidencia aumenta a 3.579 en Moraleja del Vino, 4.873 en Villalpando, 6.047 en Puebla de Sanabria, y se mantiene estable, en 1.957 en Santa Cristina de la Polvorosa.

