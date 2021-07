Lo que comenzó siendo una semana en la que el calor daba un respiro y el viento matutino hacia necesario volver a sacar la chaqueta del armario, va a terminar con los termómetros marcando la temperatura más alta en lo que llevamos de verano.

La llegada de una masa de aire muy cálido y seco, bautizada como la ‘bestia africana’, va a dejar durante el sábado y el domingo un episodio de temperaturas extremas en toda la provincia. A lo largo del día se producirá un ascenso térmico que llegará a los 35 grados, una jornada algo más calurosa que la de ayer y que sirve de aperitivo para lo que viene.

Mañana, domingo, la Agencia Estatal de Meteorología pone en alerta amarilla por altas temperaturas toda la meseta zamorana, a excepción de la zona de Sanabria que permanece en verde al no considerar que exista ningún riesgo con unas temperaturas máximas que rondarán los 30 grados.

Al tratarse de un episodio tan breve, el fenómeno no podrá catalogarse como ola de calor. Para que sea considerada como tal, la Agencia Estatal de Meteorología establece que el fenómeno ha de cumplir con tres requisitos: que el calor sea intenso, que las temperaturas sean elevadas en gran parte del territorio nacional y que tenga una duración mínima de tres días. Esto significa que solo estamos ante un “episodio de temperaturas muy altas” y aunque la situación sea sofocante no podamos hablar de la primera ola de calor del verano.

Ante esta situación, cabe recordar las medidas fundamentales a tomar para no caer en un episodio de salud grave provocado por los golpes de calor, deshidrataciones, calambres por el exceso de sudoración o insolaciones. Los expertos recomiendan, en la medida de lo posible, no exponerse al sol en las horas centrales del día, beber mucha agua aunque no se tenga sed y evitar el ejercicio intenso en exteriores, entre otras sugerencias.

Esta situación de calor extremo comenzará a remitir a partir del lunes con una bajada pronunciada de hasta más de 10 grados en los termómetros de toda la provincia. Para el martes 13, la AEMET prevé que un aire relativamente fresco afecte a todo el país y las temperaturas vuelvan a estar próximas a los valores propios de estas fechas, dando así por finalizado el episodio de altas temperaturas.

Estos acontecimientos tan anómalos cada vez van a ir siendo más habituales. El pasado mes de junio ha sido catalogado como el segundo más húmedo del siglo XXI con una precipitación acumulada superior al valor normal en la península y duplicado en muchas zonas de Zamora.