El equipo de Gobierno seguirá adelante con su propuesta para trasladar al entorno de la plaza de toros las 141 plazas de aparcamiento en zona azul que se suprimirán en las calles de alrededor del Mercado de Abastos. Lo hará, eso sí, con toda la oposición en contra y también con las quejas de las asociaciones vecinales, que desde un principio se han mostrado disconformes con la medida. Pese a que Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos pidieron en el Pleno de ayer a Izquierda Unida que dejara el asunto encima de la mesa para abordarlo cuando se hubiera producido un debate público, desde el equipo de Gobierno se ha apostado por continuar con la hoja de ruta y avanzar en la modificación de la ordenanza del estacionamiento regulado. Lo que significa, en definitiva, que el espacio que rodea a Santa Elena pasará a ser zona de pago.

Los tres grupos de la oposición, uno por uno, explicaron durante el Pleno celebrado ayer por la vía telemática las razones por las que se sitúan radicalmente en contra de este traslado de 141 plazas de ORA hacia el entorno de la plaza de toros. Fue Cruz Lucas, portavoz de Ciudadanos, la primera en tomar la palabra para incidir en los “informes técnicos desfavorables” que figuran en el expediente. En concreto, tanto Lucas como el resto de portavoces se refirieron al texto firmado por la viceinterventora en el que se alude a la ausencia de cuantificación del impacto económico, así como de la consulta pública previa a la aprobación de esta modificación, habida cuenta de que sí existe una repercusión económica.

En este sentido, el portavoz del Partido Socialista, David Gago, se hizo eco también de los “numerosos reparos” del informe de la viceinterventora, pero fue más allá en su crítica a esta iniciativa. “No pueden someter este planteamiento a votación sin haber consultado antes a los vecinos. Estamos hablando de una modificación de ordenanza que va a influir de manera determinante sobre los vecinos de una zona de la ciudad; pero la consulta pública ya no debería ser por eso, sino por una cuestión de ideología”, indicó. “¿En qué momento la izquierda ha dejado de escuchar la opinión de los vecinos?”, se preguntó el concejal.

El turno llegó posteriormente al partido mayoritario de la oposición y fue Mayte Martín Pozo la encargada de explicar el sentido del voto de los populares. “No es que no hayan contado con la oposición, algo a lo que ya estamos acostumbrados, sino que tampoco han querido hablar con los vecinos”, apuntó la portavoz. “Lo que ocurre es que ya no engañan a nadie y hay que decir bien claro que esto no lo hacen por ningún plan de movilidad ni tampoco por las plazas que van a suprimir en el centro”, añadió. “Esto lo hacen para poner todo el entorno de la antigua estación de autobuses como zona azul para que ese proyecto de aparcamiento que allí han anunciado que van a construir sea más atractivo de cara a una licitación, dado que será más barato aparcar ahí que en la calle”, expuso la también senadora.

Todas estas intervenciones encontraron la respuesta del concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, Romualdo Fernández, quien afirmó “no entender” el por qué de todo este lío “si tan solo se trata de quitar 141 plazas de aparcamiento de un sitio para ponerlas en otro”. Más contundente, sin embargo, fue Francisco Guarido, quien apuntó a una “falta de rigor de la oposición” a la hora de posicionarse en contra de la medida. “El equipo de Gobierno ha sido completamente riguroso durante todo este proceso. Es verdad que existe un informe que presenta un reparo no suspensivo, pero también hay otros informes a favor y que ustedes no sacan a la luz. Son de funcionarios de más baja escala, pero también son funcionarios de esta casa”, indicó el alcalde. “Lo que yo creo es que no han entendido la esencia de esta modificación. Estamos cambiando 141 plazas de aparcamiento de un sitio a otro y se supone que el impacto es neutro”, comentó.

La propuesta, finalmente, se saldó con trece votos a favor del equipo de Gobierno –ante la ausencia del concejal de Deportes– y once en contra de la oposición en bloque, por lo que este traslado de zona ora se llevará a término.