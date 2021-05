El Partido Socialista da por cerrada la polémica de los peajes: no habrá que pagar por utilizar las autovías y carreteras convencionales. Así de tajante se ha mostrado el diputado nacional por Zamora, Antidio Fagúndez, quien ha defendido que el ministro José Luis Ábalos “ha dejado claro que no habrá peajes si no hay consenso”, razón por la que considera que “el asunto está descartado”. El secretario provincial del PSOE ha salido así al paso de la polvareda que el anuncio de los recargos en carretera había levantado durante las últimas semanas. Y es que Zamora sería uno de los territorios más afectados por la medida que se había trasladado a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, al contar con más de trescientos kilómetros de autovía y más de cuatrocientos de carreteras convencionales.

Una vez dado por zanjado el asunto, Fagúndez ha reprochado al Partido Popular su “hipocresía y demagogia”, tras recordar que fueron los populares quienes elaboraron “un estudio para la implantación de un sistema de peaje abierto en la red de alta capacidad” en diciembre de 2012. “Dejen de intoxicar, mentir y manipular, porque ustedes han sido el único partido que tenía organizada desde el Gobierno la implantación de peajes”, ha expresado. Tal y como señala el parlamentario, el actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez “ha sido el único que no ha prorrogado una concesión” de autopista en España. “De hecho, durante su legislatura, se han liberado 550 kilómetros de autopista en diciembre de 2019 y está previsto liberar otros 480 este año, por lo que los usuarios han ahorrado 1.100 millones de euros”, ha comentado.

Demasiada penalización

El anuncio del cobro por la utilización de las vías de alta capacidad a partir del año 2024 ha provocado una airada respuesta en Zamora durante las últimas semanas. No en vano, el territorio cuenta con 336 kilómetros de autovía, lo que lo convierte en el que más de toda la región y el séptimo de España. Esto implica que es muy complicado desplazarse por el interior de la provincia sin utilizar alguna de las vías de alta capacidad, que son la autovía Ruta de la Plata (A-66), la autovía del Duero (A-11), la autovía del Noroeste (A-6) la autovía de las Rías Bajas (A-52) y la autovía de Castilla (A-62). En el caso de las carreteras nacionales y el resto de vías, la provincia suma 419 kilómetros con la N-122, la N-631 y la N-525 como puntas de lanza. Cobrar por utilizarlas supondría una auténtica penalización para Zamora, que además adolece de falta de alternativas: cada vez hay menos trenes y el servicio de autobús no consigue cubrir la totalidad de los municipios. Por el momento, parece que el proyecto del Gobierno se paraliza.