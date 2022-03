El lateral izquierdo del Zamora CF, Jon Rojo, compareció hoy ante los medios de comunicación para hablar del próximo partido frente al Unionistas de Salamanca y la actualidad de un conjunto rojiblanco que afronta este nuevo derbi regional con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para acercarse a la permanencia en Primera RFEF.

Rojo señaló en la sala de prensa del Ruta de la Plata que los rojiblancos esperan un "duelo igualado" ya que el Zamora CF se encuentra en "una buena dinámica" y el Unionistas "atraviesa por un cambio de técnico". ""Si analizamos los dos últimos partidos, por los resultados estamos en una buena dinámica y que si seguimos en esta línea estaremos más cerca de lograr el objetivo. Nos enfrentamos ante Unionistas, que quizá se encuentra por una racha de resultados peor y está atravesando por un cambio de técnico, que siempre requiere amoldarse a lo que pida, por lo que creo que será un duelo igualado", señaló el jugador, afirmando que "los dos últimos resultados pueden ser el empujón que estaba buscando el equipo" rojiblanco. "Puede que las sensaciones de juego hayan sido mejores en otros momentos pero lo que marca son los resultados y eso es lo que nos tiene que guiar de aquí al final de temporada", aseveró.

En cuanto a qué tipo de partido cree el Zamora CF que se encontrará en el Reina Sofía y si se parecerá al último envite, Jon Rojo señaló que, en el duelo de ida, el cuadro rojiblanco hizo "uno de los mejores primeros tiempos de toda esta temporada" y que esos minutos tienen que "servir como guía, como ayuda y motivación para el sábado". "Nos enfrentamos ante un rival que, con el cambio de entrenador, son un poco una incógnita y que todavía se está amoldando a lo que les pide el nuevo técnico. Así que, en ese sentido, no sabemos del todo lo que nos encontraremos. Parece que intentan tocar más, pero lo que tenemos que tener claro nosotros es nuestra idea de juego y ponerla en práctica", explicó sobre el posible guion del envite.

Por otra parte, Jon Rojo no dudó en afirmar que para él será un duelo especial debido a su pasado blanquinegro, si bien no más que todos los que vivirá como rojiblanco hasta final de temporada. "Enfrentarte a un equipo en el que has jugado siempre es especial pero no hay más motivación que el reto que tenemos por delante, eso hará que todos los partidos que quedan por delante sean igual de especiales. Tuve la mala suerte de jugar en un año que, por temas de restricciones, no pude disfrutar de la afición. Pero por lo que se dice y se ve, es un factor muy importante para su equipo, especialmente cuando juegan en casa", aseguró el lateral.

Rojo, que a nivel personal declaró sentirse "más cómodo en el lateral" porque ha jugado ahí "toda la vida" pero contento con poder "ejercer también de interior" cuando el entrenador lo requiere, comentó que su competencia con Dani Espejo es sana y que "se complementan bien". "Ambos podemos rendir a buen nivel y dar alternativas al entrenador, que es el que decide quién juega", comentó.

Además, en ese sentido, señaló que bajo su punto de vista el equipo rojiblanco "tiene más nivel de lo que dice la tabla". "El inicio y los resultados nos han mermado de cara a este final de competición, quizá con otra dinámica más positiva el nivel sería más superior", razonó, apostillando que al vestuario rojiblanco le gustaría "saber cómo recuperar" las sensaciones y el juego que se exhibió con la llegada de Yago Iglesias, subrayando que "el fútbol son dinámicas" y en el Zamora CF se está "a tiempo de volver a recuperar esa racha".