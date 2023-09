La vuelta al cole implica un suma y siga de rutinas para niños y padres que pasan por la puesta a punto estos días: compra de material escolar, forrar libros, recuperar uniformes -si los tuvieran-, material escolar y... volver a echarle imaginación a los almuerzos de los niños para la hora del recreo.

En este sentido, hay que esforzarse especialmente. Por supuesto que de vez en cuando no pasa nada por unas galletas con un zumo, pero no abuses de eso.

Aquí van algunas propuestas REALISTAS dulces y saladas:

Fruta

No hace falta que no sean aburridas si no les gusta. Ponle un toque de color y hazles -o haz con ellos- estas dviertidas brochetas con las piezas que más les guste. Al taper y listo para comer fácilmente.

Hummus: sí, y no eres "friki" por eso

Y además, remata con palitos de zanahoria. Se come en un plis plas con ayuda de una cucharita o de las propias hortalizas. ¿Por qué un yogur sí y esto no? El hummus es un salvavidas y con un tupper en la nevera puedes solucionar cualquier picoteo.

Ingredientes

Un bote de garbanzos cocidos

Dos dientes de ajo

Una cucharadita de tahini

Un limón

Pimentón dulce

Aceite de oliva

Sal

Sésamo para decorar

Preparación

Es tan sencillo como juntar todos los ingredientes en un vaso batidor y triturarlos: los garbanzos, el tahini, el jugo de medio limón, los dientes de ajo, el pimentón, un buen chorro de aceite de oliva y sal.

Es importante batir todo bien para que no queden trozos de ajo. Se puede dejar más cremoso o más grumoso, depende del gusto.

Dejar reposar un par de horas y decorar con una cucharadita de sésamo.

Bizcocho casero

Deja a un lado la bollería industrial y si tus hijos no pasan sin dulce, haced vuestro propio bizcocho.

Frutos secos

Los hay en barritas y le aportarán energía en la vuelta al colegio.

Otros

Otras opciones que puedes tener como plan B en sus almuerzos son los sandwiches, los rollitos de jamón y queso, cuñitas de queso, batidos hechos en tu propia casa con frutas o leche así como brochetas de embutido de vez en cuando o zanahorias bebé.

¡Bon apetit para los pequeños!