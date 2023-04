La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha entregado este martes en el Senado sus premio anual 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' aprovechando la ocasión para criticar el acercamiento de etarras a cárceles vascas y que se use la Ley de Memoria para "victimizar a asesinos". La presidenta del colectivo de víctimas, Maite Araluce, ha hecho un llamamiento durante la presentación de los galardones para que el final del terrorismo "se escriba con letras de justicia" y que no se cuente una historia "que no ha sido real".