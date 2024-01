El mundo se 'paralizaba' para Marta Díaz el pasado 7 de diciembre, cuando lo que iba a ser una escapada con amigos inolvidable a la nieve se convertía en su peor pesadilla. La influencer sufría una aparatosa caída esquiando y se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Una grave lesión que la obligó a pasar por quirófano y a cancelar todos sus compromisos profesionales.

No han sido semanas fáciles para la concursante de 'El Desafío', ya que a este doloroso trance se unió un bajón anímico importante al descubrir que tardaría meses en recuperarse. Un final de un año agridulce, puesto que aunque en el terrero laboral le ha ido genial -incluyendo su propia docuserie en Prime- en lo personal rompía con Sergio Reguilón después de 4 años de amor.

Tras un mes alejada del foco mediático, Marta retoma su vida poco a poco y este miércoles ha reaparecido con muletas en la presentación de lo nuevo de Samsung al lado de otros rostros conocidos como Marc Márquez, Maxi Iglesias o Sandra Barneda, y nos ha contado emocionada cómo se encuentra y cómo afronta su rehabilitación.

"Poco a poco"

"La cosa va muy poquito a poco la verdad, pero estoy contenta, con ilusión, motivada por empezar ya poquito a poco a andar" ha afirmado, revelando que su objetivo más inmediato es "quitar una muleta esta semana". "No sé si lo conseguiremos o no, pero tango ilusión por ello, estamos trabajando en ello, porque tengo ganas ya de andar con normalidad, poder correr, para eso queda mucho, pero bueno" confiesa.

Como asegura, aunque su lesión es "evidentemente muy física", "creo que hay mucha cabeza y es importante tener esa motivación para recuperarse cuanto antes y esa ilusión* Al principio tuve un bajón bastante grande cuando me dijeron que me tenían que operar. Pero yo a rehabilitación siempre voy con una sonrisa de oreja a oreja, es un día que queda menos para poder volver a la normalidad completa".

Su gran apoyo en estos duros momentos, "mis amigos, mi familia, y sobre todo mi madre, está ahí conmigo siempre para levantarme, para ayudarme a todo...." "Ahora ya me puedo valer un poquito más por mí misma, pero antes me acompañaba al baño, a cenar* a todo" relata emocionada.

Toca tener paciencia, porque su recuperación va para largo: "En un principio se supone que unos cuatro o cinco meses más o menos, yo voy poquito a poco, todo hay que decirlo. Debería estar ya sin una muleta, pero aún no me veo con la fuerza psicológica para plantar mi peso en la pierna izquierda. Voy poquito a poco, no pasa nada, cada uno con sus ritmos. Es una lesión que cada uno tiene sus tiempos, sus límites y cada uno va a su ritmo" explica.

"Defino el momento que estoy viviendo como un aprendizaje, aquí es donde me doy cuenta de que realmente lo único que merece un poco la pena es por la salud. Me da mucha pena decir esto, darme cuenta ahora" confiesa, asegurando que si esta lesión le ha enseñado algo es a "tirar para adelante" y a saber que "puede con todo".

Y es al preguntarle si está de nuevo abierta al amor cuando Marta deja claro que lo único que se le pasa por la cabeza en este momento es "volver a mi vida normal y recuperar mi rodilla. Yo quiero andar, ese es mi objetivo de momento de la semana y del mes".