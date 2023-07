Si 2022 fue el año de las rupturas sentimentales entre las celebrities, 2023 va camino de superar el número de separaciones entre los famosos en España. Aunque ya era un secreto a voces desde hacía algunas semanas, ya se ha confirmado la ruptura de una de las parejas más reconocidas entre los jóvenes en España.

Así pues Mundo Deportivo ha podido confirmar en exclusiva la separación de Sergio Reguilón y de Marta Díaz. El futbolista y la tiktoker llevaban más de cuatro años de relación y era habitual verlos juntos en todos los eventos o vídeos en las redes sociales del uno y del otro.

Aunque los seguidores de ambos todavía no se han percatado de nada inusual en sus cuentas de Instagram, la realidad es que no siguenjuntos. Eso sí la pareja todavía no ha hablado de forma pública de esa noticia e incluso mantienen sus fotos en común en Instagram.

Los motivos de la ruptura de Reguilón y Marta Díaz

Al igual que ya ha ocurrido con otras separaciones como por ejemplo la de Laura Escanes y Risto Mejide o la de Miguel Bernardeu y Aitana, en los círculos de celebrities ya hacía días que se rumoreaba con la ruptura de Reguilón y la tiktoker.

Por ejemplo en la boda de Marcos Llorente y Paddy, que se celebró recientemente, Marta Díaz acudió sola sin Reguilón. Otros futbolistas como Koke o Griezmann sí que lo hicieron acompañados de sus parejas sentimentales.

De hecho la influencer ni siquiera acudió a la despedida del futbolista del Atlético de Madrid antes de regresas al Tottenham. Quizá la distancia, que de nuevo llevará a Reguilón a Londres por el momento y el desgaste de una de las parejas más reconocidas haya acabado con el amor antes de tiempo.