Paz Padilla ha hecho de todo en este país. Ha triunfado como humorista, se ha buscado un hueco como actriz en grandes series del panorama nacional, ha sido presentadora estrella en la época dorada de Sálvame, triunfa en el teatro y ya ha publicado un libro.

Además, Padilla se ha labrado toda una carrera como influencer con su Instagram, donde acumula 2,3 millones de seguidores. En sus redes, la presentadora muestra los aspectos más relevantes de su vida privada y de su ocio. Sin embargo, parece su último vídeo no ha gustado al público tal y como han expresado en multitud de comentarios en la publicación que ha colgado.

"Lo de concienciar sobre el despilfarro de papel y el medio ambiente que tal? No todo vale en vuestro mundo", "Y luego vas al Amazonas a abrazar árboles? Qué incoherencia es esta?". "Hay familias que no pueden dejar a sus hijos ni un regalo. No hace falta estas demostraciones publicas del poder economico que tienen algunos", "Gasta papel innecesariamente pero oye tiene sus gallinas ecológicas".

"Paz, me caías bien hasta que has empezado a hacer tonterías. Despilfarrar de esa manera para conseguir unos pocos likes en redes sociales me parece de una absoluta falta de responsabilidad. Eres un mal ejemplo. Y si lo has hecho solo para agradar a tu hija peor aún porque le estás motivando a que haga las mismas irresponsabilidades absurdas que tú. Una pena. Pensé que eras más madura".

Son la mayoría de los comentarios que se ha encontrado la presentadora, que, en otras ocasiones, ha defendido llevar una vida más ecológica y criticando aquellos vehículos y efectos contaminantes.

La presentadora gastó una "broma" a su hija, empapelando una habitación entera con papel de regalo en el día de reyes, algo que ha sido duramente criticado por sus seguidores.