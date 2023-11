Una rinoplastia puede cambiar la cara de una persona por completo, y Tamara Gorro es prueba de ello. La modelo se ha sometido esta semana a dicha intervención quirúrgica de estética, algo que no ha dudado en compartir con sus dos millones de seguidores.

Tamara Gorro ha dado la última hora sobre su estado de salud tras ser intervenida: "Tragué más sangre de lo normal".

Según explicó en una publicación en su perfil de Instagram, la colaboradora señaló que "estaba previsto dormir en casa, pero finalmente duermo en el hospital". Y es que, como apunta, "una vez en quirófano, el doctor se encontró con que me faltaba un cartílago, tuvo que ponerme cinco injertos y, a la vez, reconstruir".

A consecuencia de todo esto, "fueron más horas de cirugía y tragué más sangre de lo normal, y eso provoca muchas náuses. En mi caso estoy vomitando toda la sangre".

Eso sí, la colaboradora quiso explicar que, a pesar de todo, "estoy muy bien, no es ninguna complicación, sólo sorpresas del directo en una operación. No os asustéis porque no hay drama, bueno sí, mi cara, parezco un troll".