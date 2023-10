Cristina Pedrocha ha hablado por primera vez sobre un segundo embarazo y estamos 'living' con las cositas que ha dicho. Tras el nacimiento de Laia Pedroche, la bebé de ella con David Muñoz, ha sido atacada con muchas críticas (como de costumbre) por su rutina posparto. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para quitarle las ganas de querer tener más bebés y darle un hermano o hermana a Laia (o más de uno). ¡Qué alegría! Nos encanta esta nueva Pedroche en 'mood' maternidad con sus consejitos y nuevas aspiraciones. ¡Sigue leyendo!

Hace ya tres meses desde que Cristina dio a luz a su hija Laia, uno de los embarazos más esperados del año y... ¡Largos! Han sido nueve meses, pero teníamos tantas ganas de que naciese la pequeña, que hemos sentido que ha sido un año. ¡Madre mía! Pero por fin está con nosotros y nos encanta ver a Cristina con su nuevo contenido sobre maternidad.

Cristina Pedroche habla sobre su segundo embarazo

La presentadora ha vuelto a su programa y ha hablado sobre la experiencia del primer embarazo, el parto y cómo está llevándolo a día de hoy. Así es como nos hemos enterado de sus ideas sobre su futuro siendo mamá y ojito porque no es que solo quiera darle una hermanita a Laia, esto se pasa de familia numerosa a familia Verdeliss.

Ya sea en tono de broma o no, ha dicho que quiere tener hasta "ocho hijos", así que ya vemos que Laia no estará para nada aburrida en durante su infancia. "Ahora soy madre, pues quiero ocho hijos. Igual ocho no, pero una hermanita sí me gustaría darle", confiesa Cristina. Además, se define como "obsesiva" con todo lo que hace... ¿Le ocurrirá eso con la maternidad?

Por lo pronto, hasta que Laia no tenga un año o dos, no pretende intentar volver a quedarse embarazada. Lo que tiene claro es que le encantaría que todos los bebés que tuviese fueran niñas. ¡Se viene el matriarcado! Según ella, es "muy guay" ser madre, aunque le preocupa "no estar a la altura".

Respecto al comportamiento de su recién nacida, ha comentado que: "La niña es buenísima y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía". ¡Qué bonito! Aunque ya veremos cuando vaya teniendo más, a ver cómo empieza a sonar su vida...