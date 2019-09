Estos son los juegos Xbox Games with Gold de octubre 2019

Mientras el mes de septiembre languidece, Xbox ha anunciado los cuatro juegos Games with Gold correspondientes al mes de octubre: 'Tembo the Badass Elephant', 'Friday the 13th: The Game', 'Disney Bolt' y 'Ninja Gaiden 3: Razor's Edge' estarán gratis para los suscriptores de Xbox Live Gold el mes que viene. Son todos estos:



'Tembo the Badass Elephant' (Xbox One):

Disponible del 1 al 31 de octubre de 2019. Shell City está en estado de emergencia y solo una cosa puede salvarla: el devorador de cacahuetes, el estrujador de villanos, Tembo the Badass Elephant. Tras el devastador ataque de las fuerzas de Phantom, ayuda al ejército nacional a defender la ciudad saltando, aplastando y machacando a las hordas enemigas. Este juego de aventura y acción ofrece unas siete toneladas y media de diversión.



'Friday the 13th: The Game' (Xbox One):



Disponible del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2019. En la piel del legendario Jason Voorhees, acecha, tiende emboscadas e infunde miedo en los corazones de tus presas. O intenta sobrevivir bajo la oscuridad de la noche en la piel de un monitor de campamento. Tú decides si te escondes lo mejor que puedas o te enfrentas directamente a Jason. Sé precavido, el bosque es suyo y nunca se sabe cuándo o por dónde atacará.



'Disney Bolt' (Xbox One, Xbox 360):

Disponible del 1 al 15 de octubre de 2019. Viaja por el mundo y únete a Penny y su superperro, Bolt, en su peligrosa misión para rescatar al padre de Penny, que ha sido secuestrado por el Dr. Cálico. Basado en la serie de televisión de acción dentro de la película de animación, utiliza los superpoderes de Bolt o las habilidades de hackeo de Penny para burlar a tus enemigos y cumplir tu misión. No te pierdas este juego de acción y aventura para toda la familia.



'Ninja Gaiden 3: Razor's Edge' (Xbox One, Xbox 360):

Disponible del 16 al 31 de octubre de 2019. Vive la acción intensa y brutal del legendario ninja Ryu Hayabusa, que regresa con una maldición que amenaza con destruirle.

