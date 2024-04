¿Conoce ya Alessandro Lequio a su nieta Anita?

Ana Obregón ha vuelto a sentarse en un plató de televisión (De Viernes) para hablar de su vida y obra. Por supuesto, siempre que lo hace no puede evitar recordar a su hijo fallecido ni tampoco a la actual alegría de su vida: su nieta Anita. Sin embargo, a pesar de la felicidad que la pequeña le produce cada día, la historia esconde un pequeño hueco oscuro protagonizado por Alessandro Lequio. Son muchos los que aseguran que él aún no conoce a su nieta, ya que nunca estuvo del todo de acuerdo con la gestación subrogada para que su hijo fallecido tuviera descendencia. Sin embargo, él nunca ha hablado al respecto.

Las declaraciones de Ana

Cuando todo el mundo pensaba que Obregón iba a esclarecer algo sobre la relación entre su exmarido y su nieta, la bióloga ha sorprendido por su prudencia: "Estamos unidos de por vida por nuestro hijo por eso a mí me gustaría que todo el tema sobre si ha visto a la niña o no se quedara entre nosotros porque pertenece a nuestra intimidad y, sobre todo, a la suya". Hay colaboradores que opinan que si no dicen con naturalidad que se conocen, algo que sería lógico, es porque aún no ha habido un encuentro entre ambos.

La respuesta de Lequio

Aunque se dedica a opinar sobre los famosos, en lo que respecta a su vida es totalmente hermético. Aunque ya sabía que Ana Obregón iba a reaparecer en un programa de televisión para hablar de su vida, Lequio ha optado por el silencio huyendo de una guerra mediática entre ambos. Está más que claro que a él no le gusta la exposición que su ex hace su hijo fallecido y, por ende, de su nieta, pero lo respeta. De puertas para fuera pero también de puertas para dentro.