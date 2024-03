El espectacular cambio físico de David Bustamante que arrasa en redes

Son muchos los rostros famosos que repiten presencia en el plató de 'El Hormiguero', un programa que cada día es visto por millones de espectadores y que se convierte en el mejor escaparate de los artistas a la hora de presentar sus nuevos trabajos.

Una de estas celebridades que ha repetido dos años consecutivos es David Bustamante, quien ha vuelto en 2024 a 'El Hormiguero' no solo para demostrar su buena relación con Pablo Motos, también para presentar el primer single de su nuevo disco y su inminente participación en 'Tu cara me suena'.

En la entrevista, Pablo Motos y David Bustamante hablaron de muchos asuntos, pero uno de los que más llamó la atención de la audiencia fue el espectacular cambio físico del cántabro: "Oye, te veo muy feliz, muy contento, cómo me alegro de que estés aquí. Me encanta verte tan a tope, tan sano, con vida sana, muy 'fit', porque no siempre ha sido así", expresó el presentador de 'El Hormiguero'.

En ese momento, David Bustamante respondió: "Sí, me encuentro en un momento de total disciplina y me cuido muchísimo porque hay que estar a tope con todo lo que se viene y con la gira. Yo siempre trato de cuidarme, pero claro, a veces como más bollo de pan de los que debería", aseguró entre risas.

David Bustamante no solo ha perdido peso; también ha ganado masa muscular, regalándonos una imagen mucho más juvenil a sus 41 años de lo que muchos recordábamos.