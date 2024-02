A la polémica de Makoke por las últimas declaraciones de Carlo Constanzia, se suma ahora una pérdida muy dura que ha dejado a la colaboradora de televisión destrozada y rota por el dolor. Sumida en la tristeza, ha sido ella misma la que ha comunicado una muerte muy cercana en su familia en sus redes sociales. Se trata de Ringo, su perrito, con el que ha convivido 16 años "durmiendo a los pies de mi cama, mi cumpañero de vida".

Quien ha sufrido la pérdida de un animal, parte de la familia más que una mascota, puede empatizar con la modelo sobre el dolor que siente en estos momentos y cómo echa de menos a su perro.

"Te has ido, y no dejo de pensar en ti", dice, tras reconocer que "nos has dado tanto, tanto...". El perro, "gruñón y tierno a la vez", ha llenado su vida de "sonrisas y anécdotas maravillosas".

Sus otros "amores"

Ya en el ámbito del corazón puramente rosa, Makoke, conocida por su relación con Kiko Matamoros, ha abierto una ventana al pasado revelando detalles de su romance con el célebre Julio Iglesias. La exmodelo compartió que, aunque muchos la conocen por sus conexiones con Kiko, también tuvo experiencias amorosas con reconocidas personalidades como Brad Pitt y Julio Iglesias. Durante la emisión de 'Fiesta', Makoke abordó su relación con el famoso cantante, que tuvo lugar en 1989 y duró varios meses, marcando una etapa de su juventud.

La exmodelo confesó que, a sus 19 años, vivir con Julio Iglesias la hizo sentirse como en una "jaula de oro". Aunque aclara que no estaba realmente enamorada, la experiencia le brindó una visión única de su vida. Tras tres meses de convivencia, Makoke tomó la decisión de poner fin a la relación, y hoy en día no se arrepiente de esa elección. Incluso reveló que, en 1991, se reencontró con el cantante durante su gira en España.

La tertuliana, al abordar el tema del amor de Julio Iglesias, coincide en que Isabel Preysler fue el gran amor del cantante. Makoke sostiene que, según las confidencias del propio Iglesias, Preysler ocupó un lugar especial en su corazón. Estas revelaciones arrojan luz sobre una etapa poco conocida de la vida amorosa de Makoke y la conexión que compartió con una figura tan prominente como Julio Iglesias.

La sinceridad de Makoke al compartir detalles íntimos de su relación con Julio Iglesias ofrece una perspectiva única sobre su vida amorosa. Su experiencia revela la complejidad de las relaciones a temprana edad y cómo, incluso en un entorno glamuroso, se pueden experimentar sentimientos de encierro. La exmodelo destaca que su decisión de poner fin a la relación fue crucial para su propia felicidad y autonomía.