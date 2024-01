Pilar Rubio ha sorprendido a todos esta mañana al acudir al evento de presentación de un programa para impulsar el turismo en las Islas Canarias. Y no lo ha hecho por sus declaraciones o por acudir sola o acompañada; si estábamos acostumbrados a ver a la modelo y colaboradora con sus extensiones y su color natural de pelo, Pilar Rubio ha protagonizado un sonado cambio de look que no pasará desapercibido.

Podemos describir esta transformación de su imagen en una sola palabra: melena. Porque es lo que ha cambiado en Pilar Rubio: una melena más cortita, iluminada gracias a las mechas y sin extensiones. Con un estilo más clásico de lo habitual, se aleja de su faceta rocketa, y lo cierto es que nos ha encantado. Pilar Rubio ha presentado esta mañana Discovering Canary Island 2, un programa con el que se quiere invitar a millones de personas a descubrir las Islas Canarias como nunca antes. Y para este evento no solo ha cambiado radicalmente su cabello; ha apostado por una camiseta marrón a juego con el calzado, y con muchos collares étnicos que complementaban un look de lo más acertado. Pilar Rubio ha sorprendido en la presentación de la segunda temporada de 'Discovering Canary Islands' con un look clásico de Chanel. Encontramos el look más similar (por mucho menos) para que puedas copiar su estilo https://t.co/vGmzxxaAXq — Qué Me Dices (@DiezminutosQMD) 19 de enero de 2024 En definitiva, un modelito que camina perfectamente equilibrado entre lo clásico y tradicional de su cabello, y lo étnico y contemporáneo de su vestuario.