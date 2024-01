Gabriela Guillén ya es madre y Bertín Osborne aún no conoce a su hijo, el séptimo descendiente. No obstante, todo son supuestos si se tiene en cuenta que el cantante tratará de demostrar a través de una prueba de paternidad si es o no el padre real. Y, en el caso de serlo, ha hablado al respecto: "He decidido no ser padre", es decir, cumplirá con sus obligaciones económicas pero nada más. Cero implicación emocional... o al menos, eso dice por ahora.

Mientras tanto, la paraguaya se recupera del parto tras dar a luz el pasado martes a su bebé. Un alumbramiento que, según ha sabido el periodista Antonio Rossi, no ha sido fácil hasta el punto de que "mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo", le ha dicho a una amiga íntima. Durante el parte, llegó a perder el conocimiento y el bebé sufrió mucho al permanecer con el cordón umbilical enredado en el cuello y con arritmias. ¿Cómo es el bebé? Desde luego, no es a Gabriela a la que se parece. Es rubio rubísimo... hasta las cejas. La periodista Paloma García Pelayo ha hablado con el cantante tras su reciente paternidad y no ha podido evitar preguntarle por la comentada prueba de paternidad. Bertín Osborne aseguraba que se iba a hacer de manera ''cordial, consensuada y voluntariamente''. ''Va a esperar unos días porque es todo muy reciente, pero lógicamente tienen que estar de acuerdo ambos'', afirmó la periodista.