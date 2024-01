El pasado 5 de septiembre María Teresa Campos fallecía tras una larga enfermedad. La comunicadora dejaba un enorme vacío en el mundo de la televisión y en su familia. Sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, se despedían de ella en un adiós multitudinario en el que recibieron el cariño de cientos de personas.

Las Campos se han enfrentado a su primera Navidad con la ausencia de María Teresa, unas fechas muy duras y complicadas sobre las que Terelu se ha sincerado como nunca en su blog de la revista 'Lecturas'. La presentadora reconoce que pasó la Nochebuena "más difícil" de su vida en un desgarrador post en el que se ha abierto en canal.

"He necesitado unos días para poder contaros todo lo que viví", ha comenzado diciendo. "El pasado 24 de diciembre me levanté llorando sin consuelo... Cocinaba y se me caían las lágrimas", ha desvelado.

"Me sentaba en el salón y lloraba. Abría el armario para ver qué me iba a poner esa noche y sollozaba", ha explicado.

Terelu Campos pasó el 24 de diciembre con Alejandra Rubio y su amiga Isa, con su hermana Carmen Borrego, su cuñado, su sobrina, así como con su exmarido Alejandro Rubio y su actual pareja. En la noche de Fin de Año decidió escapar de Madrid con varios amigos, un plan con el que consiguió desconectar pero sin ilusión.

"A pesar de todo el amor y el cariño que les tengo a todos preferiría haber tenido la responsabilidad de haberla pasado con mi madre", ha terminado diciendo.