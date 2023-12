El último mes del año 2023 nos ha dejado otra inesperada ruptura. María Casado y Martina diRosso han puesto fin a su relación, tal y como se ha encargado de difundir la presentadora a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram. La pareja ha decidido emprender caminos separados casi cuatro meses después del nacimiento de Daniela, su hija en común.

Ellas mismas, cada una por su lado, lo han confirmado por redes sociales solo unos días después de haber tomado la decisión. Querían, así, evitar las especulaciones y optar por la naturalidad de una ruptura: "Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo una familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo", ha anunciado Casado a través de una 'story', dejando claro que seguirán unidas por la pequeña y dando a entender que no existe ningún tipo de mala relación con su ya expareja.

Los motivos

Por supuesto que ellas no han dado explicaciones sobre por qué dejan de estar juntas. La decisión ha sorprendido mucho porque nadie esperaba que solo cuatro meses después de que María diera a luz la noticia fuera a ser la de la ruptura. Pero, ¿cuáles son los motivos de esta separación? La pareja solo ha dejado claro que no hay terceras personas y, en efecto, parece no haberlas según cuentan en su círculo más cercano.

Los problemas entre ellas no son nuevos pero se han acentuado con la llegada de un bebé, según recogen algunos periodistas de la prensa rosa. El problema de fondo es el de los caracteres y personalidades diferentes, que las ha llevado a chocar entre ellas, más ahora con todo lo que supone la maternidad. Pero se añade otro problema: la incompatilibidad de sus agendas de trabajo.