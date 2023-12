Christian Gálvez y Patricia Pardo cuentan las horas para el nacimiento de su primer hijo en común. Mientras se sucede la dulce espera, el presentador está más tierno que nunca y ahora que va a convertirse en padre, se acuerda mucho del suyo. Por este motivo ha querido compartir a través de sus redes sociales "mis tres fotos favoritas con mi padre".

Hay varias imágenes pero una tiene un significado muy especial, por eso no solo es la preferida para Gálvez, "también para mi padre". Se trata del momento exacto en el que "le dije que iba a ser abuelo y mi mujer nos inmortalizó justo en ese momento". Las caras de ambos hablan por sí mismas.

La foto de la izquierda está hecha en el volcán Etna. "Mi padre me acompañó en julio de 2019 a la inauguración de la exposición sobre Leonardo que dirigí en Catania, tras nuestro estreno en Madrid. Aprovechamos unos días para visitar Taormina, la necrópolis de Pantalica o Siracusa".

La imagen de la derecha no tiene pérdida: París. "Mi padre me acompañó en septiembre de 2018 a la capital francesa porque me invitaron a dar una conferencia sobre Leonardo en la Agencia Espacial Europea. Tuvimos poco tiempo, pero nos recorrimos la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco de Triunfo y el Sacré-Coeur".