Adara Molinero expresa todos sus sentimientos con sus seguidores en redes sociales y esta vez ha estallado por su canal de difusión contra Hugo, el padre de su hijo, por un motivo que le tiene muy preocupada. Llevan varios años ya separados y desde entonces se ha comportado de una forma que no le está beneficiando demasiado bien ni a ella ni al hijo que tienen en común. No había hablado hasta entonces del tema, pero se ha visto colapsada y se ha desahogado con sus seguidores por redes sociales. ¡Muy fuerte! Atiende, que lo contamos todo con pelos y señales.

La influencer y reina de los 'realities' está haciendo algunos cambios en su vida, empezando por algo que tiene que ver con Rodri y terminando por contar toda la verdad sobre la relación con el padre de su hijo, Hugo. ¡No se ha salvado nadie! A través de su canal de disfusión en Instagram ha contado lo que ocurre desde que se separó de Hugo y los seguidores han mostrado todo su apoyo con la influencer.

Adara Molinero se borra el tatuaje de Rodri Fuertes

La exconcursante de 'realities' ha decidido pasar página por completo en su relación con Rodri Fuertes y ha decidido definitivamente eliminar una parte de su cuerpo que le recordaba a él. Resulta que el primer tatuaje que se ha hecho en su vida era un 11, el número que representaba la relación que tenían, y decidió tatuarselo en su cuerpo.

Después de tanto tiempo se arrepiente y para pasar página lo que le queda es eliminarlo por completo de su cuerpo. ¡Pasado pisado! Sin embargo, de lo que no puede pasar página es del padre de su hijo, Hugo, del que ha contado cosas que nos ha dejado moñecas.

Adara Molinero, con ganas de llorar por la relación de Hugo con su hijo

"Llevo 3 años callando", así empezaba el comunicado que Adara ha dado en redes sociales sobre el padre de su hijo. ¡Se vienen curvas! Si Sálvame estuviese vivo, sin duda, tendríamos un Deluxe de lo más interesante. Aun así, las redes todavía nos mantienen con todos los detalles de la vida de nuestros famosos al pie del cañón.

"Desde que me separé ve a su hijo 4 días AL MES. Este mes va a ver a su hijo un TOTAL de 3 días. Le digo que por favor le vea más y me dice que no puede. Es desesperante. Solo me quedan ganas de llorar", confiesa Adara. Estamos flipando. Y por el momento, Hugo ha decidido no pronunciarse...