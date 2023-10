Iñigo Onieva y Tamara Falcó deciden desaparecer del foco mediático. Pocas veces, por no decir ninguna, han aparecido tras la boda en los medios de comunicación.

Y no es que se los haya comido la tierra, si no todo lo contrario, la pareja parece estar atravesando uno de los momentos más felices después de darse el sí quiero y no han parado de viajar. Primero fue la luna de miel, luego una escapada romántica a París y ahora les toca Roma.

Así lo han compartido a través de redes. Si hay alguien que se lleva a las mil maravillas con su familia política, ella es Tamara Falcó. Prueba de ello es la escapada que ha hecho a Roma con su marido, Íñigo Onieva, su suegra Carolina Molas y su cuñada, la actriz Alejandra Onieva.