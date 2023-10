Vicky Martín Berrocal ha hablado de sexo en televisión. Y lo ha hecho sin tapujos, con naturalidad y de forma abierta en el nuevo programa de tarde de Ana Rosa.

Uno de los colaboradores lanzaba el cebo: "El 68% de las mujeres casadas no llegan al orgasmo". El dato fue recogido de inmediato por la diseñadora, que se sinceraba delante de los espectadores al respecto: "Hay más, seguro, de hecho creo que hay mujeres que no saben ni lo que es porque no han tenido uno en su vida".

Fingir orgasmos

El tema estaba ya sobre la mesa cuando la exmujer de Manuel Díaz "El Cordobés" hizo la pregunta que muchos estaban pensando: "¿Vosotros no habéis fingido nunca un orgasmo?".

No todos respondieron pero sí lo hizo Alaska: "Alguna vez, por aburrimiento...". Otra de las colaboradoras, Laura Sánchez, ni entró en el tema: "Yo no hablo de mi vida privada". Sin embargo, la que sí que habló -y mucho- fue Martín Berrocal que lo reconoció sin problema: "Pues yo muchas veces y no lo escondo".

Tras el reconocimiento llegó otra confesión: "El mejor compañero de mujer es el vibrador", ha dicho la diseñadora, que por el momento no tiene -que se sepa- pareja tras romper hace un año con su último novio.

Infidelidad

Ana Rosa Quintana no aclaró si ella fingía o no, pero sí que sentenció: ''Si no llegan al orgasmo tantas mujeres es normal que sean infieles".