Bertín Osborne no se ha quedado callado después de la exclusiva concedida por Chabeli Navarro. Los abogados del artista han enviado un comunicado en el que anuncian el inicio de las "actuaciones legales oportunas" tras las declaraciones que ha realizado en una revista del corazón: "Para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas".

"En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña María Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Ortiz", continúa el escrito enviado a la prensa.

El comunicado de los abogados de Bertín Osborne llega después de que Chabeli Navarro, conocida por su participación en programas como 'Mujeres y hombres y viceversa', asegurase que se sintió identificada con Gabriela Guillén cuando se publicó la noticia de su embarazo. "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", desveló en la citada publicación.

Sin embargo, también aseguró que en su caso no continuó con el embarazo porque Bertín la "convenció para abortar". "Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui", cuenta Chabeli en la entrevista, donde también confiesa que se sintió muy sola en aquellos difíciles momentos: "Me sentía juzgada y tuve miedo".

Además, Navarro acudió el pasado fin de semana al programa de Telecinco, ‘Fiesta’, y ahí contó su versión de una forma más extensa. "Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona".

Tras cinco meses manteniendo relaciones de forma regular, ella consideró que ya mantenían una relación relativamente estable y "no se escondían". Pero cambió cuando le dijo a Bertín que estaba embarazada: "me dijo que es imposible porque tiene la vasectomía hecha".

"Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo". Él le respondió que eso podría fallar. Fue entonces cuando Bertín le planteó la siguiente situación: "me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quién es su padre", reveló Chabeli en su entrevista.

"He contado mi historia, en primera persona, y es la que hay. Pueden salir miles de cosas, pero la revista tiene todas las pruebas necesarias. Las tengo y, por eso, estoy hoy aquí", aseguró.

Respecto al comunicado que él ha publicado, Chabeli lo tiene claro: "Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas", zanjó.