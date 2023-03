Ana Mena (Estepona, 1997) es sin duda una de las figuras del pop urbano del momento, ya que acumula millones de escuchas y visualizaciones con gran parte de su repertorio.

La cantante malagueña de 26 años, que debutó en 2016 con el sencillo 'No soy como tú crees' y ha colaborado con grandes artistas como Becky G, Carlos Baute, Rocco Hunt, De La Guetto, Maldita Nerea, Emilia Mernes y CNCO, acaba de lanzar su nuevo disco 'Bellodrama', 16 canciones que nos trasladan a las melodías de las décadas de los 50 y 60.

1. Sus inicios en la tele y la música

Empezó a tomar clases de música cuando tenía 8 años y un año después, en 2006, se alzó con el triunfo en el concurso televisivo 'Veo Veo', donde demostró que lo de cantar y bailar lo llevaba en la sangre. En 2009 protagonizó la miniserie ‘Marisol, la película’, de Antena 3, un proyecto basado en la vida de Pepa Flores. Más tarde, lo que que la hizo ganar gran popularidad fue su participación en 2010 en el concurso 'My Camp Rock 2', en el que se alzó de nuevo con el triunfo.

En 2010, con 13 años, le llegó su gran papel de la mano de Pedro Almodóvar en 'La piel que habito', donde interpretó a la hija de Antonio Banderas. A partir de ahí participó en 'El número 1', 'talent show' de Antena 3, que le llevó a estar en el reparto de la serie 'Vive cantando' (2013)', en la que protagonizó alguna actuación musical.

Desde que era muy pequeña, Mena mostró su pasión por la música y la primera vez que cantó lo hizo de la mano de Niña Pastori.

2. Salto a la industria musical

Tras algunas apariciones como cantante en Disney Channel, decidió dar el gran salto en solitario a la industria musical en 2016 con ‘No soy como tú crees’, que la convirtió en la artista mejor valorada del momento y la canción más escuchada en España durante quince días.

Poco a poco fue sacando temas con más o menos éxito, hasta que fue a probar suerte en Italia y lanzó 'D'estate non vale' junto al rapero italiano Fred De Palma. La canción arrasó en las listas de éxitos y un año después, repitieron y lanzaron 'Una volta ancora'. Tras cosechar otro gran éxito, el dúo lanzó su tercer tema: 'Se iluminaba', esta vez en español. En Italia se posicionó entre las canciones más escuchadas durante el confinamiento.

En el verano de 2020, la vocalista andaluza sacó 'A un passo dalla luna' junto a Rocco Hunt, que publicaron en español y que se colocó entre los cinco temas más importantes del país en el puesto número cuatro.

En mayo del año pasado anunció el lanzamiento de 'Un bacio all'improvviso', de nuevo junto a Hunt, y en octubre lanzó otra colaboración con el italiano Federico Rossi. En 2021 se convirtió en la artista nacional más escuchada en España por delante de Rosalía.

3. Su impactante cambio de imagen

Desde que empezó a cantar en los escenarios hasta hoy, salta a la vista que la cantante ha experimentado un radical cambio físico. De hecho, su transformación ha sido objeto de debate en muchos medios, que aseguran que antes tenía los ojos más ovalados, la nariz más grande y los labios mucho más finos, por eso se presume que la artista ha recurrido a algunos retoques estéticos.

Aunque ella nunca se ha pronunciado sobre este asunto, la primera diferencia que salta a la vista es que su larga melena castaña se ha convertido en rubia. Además, su nariz es ahora más estilizada, con lo que probablemente se haya realizado una rinoplastia. Asimismo, podría haberse sometido a una blefaroplastia, una cirugía estética menor para eliminar la piel sobrante de los párpados para obtener así una mirada más expresiva. Sus labios, que antes eran delgados, ahora se ven mucho más carnosos, esto podría deberse a varias sesiones con inyecciones de ácido hialurónico.

Por último, para definir el rostro, algunos especialistas apuntan a que la cantante se ha sometido a una bichectomía, tan de moda entre las celebridades, que consiste en la extirpación de las bolsas grasas de Bichat que están en las mejillas, a fin de reducir el exceso de grasa.

4. Participación en el Festival de la Canción de San Remo

Ana Mena participó en febrero de 2022 en el Festival de la Canción de San Remo de Italia, del que el año anterior salieron los grandes triunfadores de Eurovisión 2021, el grupo de rock Maneskin.

La malagueña, que interpretó 'Duecentomila ore', quedó la penúltima en la clasificación definitiva del certamen, pero ella se sentía igualmente feliz de haber podido cumplir su sueño de actuar en el Teatro Ariston en el marco de la celebración musical que veía de pequeña con sus padres.

"Llegamos a la final, el tiempo voló y fue una aventura única. Para esta última actuación daré el 100% pero, sobre todo, me divertiré al máximo", escribió Mena en una publicación de Instagram.

Unos minutos después de su actuación, afirmó a RaiRadio: "Está siendo una experiencia bellísima, mágica, se respira un ambiente precioso...", dijo.

Y es que su apego por Italia va mucho más allá. De hecho, la malagueña estableció hace unos meses su residencia en Milán. "Voy a pasarme allí muchos meses, aunque voy a estar yendo y viniendo", reveló en una entrevista.

Algunos medios han afirmado que sus frecuentes viajes tienen mucho que ver con su romance con el futbolista malagueño Brahím Díaz, el jugador de fútbol del AC Milan con quien la relacionan desde que hace un año fueron fotografiados juntos por las calles de Madrid.

5. Un anecdótico percance sobre el escenario

Ana Mena sufrió hace casi un año, el pasado abril un contratiempo con su vestuario durante su actuación en el WiZink Center de Madrid durante el Primavera Pop 2022 de Los40.

"Se me ha caído la falda y me he quedado en bragas en el escenario", explicó la cantante en su cuenta de Instagram, que recientemente ha superado el millón de seguidores.

“Ha habido un momento que digo: ¿Qué hago? Me he mirado así hacia abajo y hostia. Pero bueno, ha sido divertido porque también el público ha reaccionado con cariño”, concluyó.

La artista, en lugar de paralizarse y sonrojarse, continuó con su actuación de la forma más natural, como si nada hubiera pasado ante los gritos del público. Por suerte, se tomó la situación con gran sentido del humor y se despidió diciendo: “Ya si eso otro día me pongo un imperdible”.

"Tenía que compartir con vosotros este momento porque ha sido literalmente una de las cosas más divertidas y más locas que me han pasado en un escenario. Me ha pasado dos veces, una con Nil Moliner y otra cantando 'Música ligera', que es una canción muy propia para hacer un destape”, explicó entre risas.

En esta ocasión, su reacción al quedarse sin falda en pleno concierto también se hizo viral, como era de esperar.

6. Publica su segundo 'Bellodrama'

En uno de los mejores momentos de su carrera, la cantante malagueña acaba de lanzar 'Bellodrama', su segundo disco de estudio y con una gira de conciertos por todo el país.

Después de cinco años sin sacar álbum, vuelve con 15 canciones que hablan de amor y desamor. "Es el disfrute de la melancolia", afirma la artista.

Antes del lanzamiento ya había adelantado algunas canciones como 'Música ligera' o 'LAS 12', pero no había sacado ningún trabajo discográfico desde 2018, cuando lanzó 'Index'.

Durante la promoción del disco, Mena ha asegurado que se trata de "un homenaje al pop que más le gusta", con canciones que trasladan a las melodías de los 60 y los 70, pero "en 'Bellodrama' también hay sitio para la balada, los ritmos urbanos e, incluso, la bachata", afirma.

En este sentido, señala que para su segundo álbum se ha inspirado en los sonidos de diferentes artistas influyentes. "Desde Katy Perry, hasta La Oreja de Van Gogh, pasando por Luis Miguel". Para las letras de las canciones de este nuevo disco, creado entre España e Italia, confiesa que, además de en sus propias experiencias personales, se ha inspirado en las historias de la gente que la rodea.

Según ha anunciado Mena en Twitter, el 'Bellodrama Tour', dará comienzo el próximo 15 de abril en A Coruña, y finalizará el 9 de septiembre en el Wizink Center, en Madrid, pero también pasará por Barcelona, Valencia y Valladolid.