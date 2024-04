La dura respuesta de Alejandra Rubio a Edmundo Arrocet

La entrevista más demoledora de Edmundo Arrocet ha hecho estallar a la familia Campos, quien ha tachado al humorista de mentiroso. Este lunes, Carmen Borrego se rompía en plató y más tarde, lanzaba una última y demoledora advertencia al que fue pareja de su madre, María Teresa Campos.

Esta vez, ha sido el turno de Alejandra Rubio, quien se ha mostrado muy tranquila y serena con las duras declaraciones del chileno sobre ella y su familia: "Respecto a mi lo que dijo no tiene ni pies ni cabeza". Siguiendo los pasos de su madre, Terelu Campos, y de su tía Carmen, la colaboradora ha querido zanjar el tema: "Yo estoy de acuerdo en que tampoco hay que decirle mucho más a esta persona porque está clarísimo que aunque él diga que no todo lo que hace empieza por él, nadie habla de él en ningún momento, él es el que siempre abre la veda y yo me parece bien que haya contestado así y que haya dicho que no que no le va a dar más pie".

La nieta de María Teresa Campos reitera que las palabras que Edmundo le dedicó no tienen sentido, ya que se ha contradicho a él mismo: "Yo lo que digo es que, con respecto a mí, lo que dijo no tiene ni pies ni cabeza, ya lo hablamos el otro día hace unos meses decía una cosa, ahora dice otra, y tampoco le voy a decir... No le tengo que dar explicaciones a él de nada, ni a nadie".

El humorista aseguraba en su última entrevista que Alejandra era la persona que más visitaba a la periodista, algo que ella ha desmentido: "Me parece surrealista que yo tenga que dar explicaciones aquí de cuántas veces he ido a visitar a mi abuela, yo siempre he estado con mi abuela, tengo la conciencia súper tranquila, y ya está poco más que decir".

Finalmente, la hija de Terelu ha dejado claro que "han pasado muchos años" y Edmundo ya no forma parte de su familia: "No pertenece a nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Claro que al final de la relación ella se dio cuenta de muchas cosas, y más como surgieron. Cuando una persona te deja de determinada manera después de tantos años...".