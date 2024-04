Tres semanas después de la publicación de sus imágenes disfrutando de un romántico paseo por Londres con su joven novia de 28 años, Marta Pawlowska, Edmundo Arrocet ha reaparecido para hacer frente a las acusaciones de montaje.

Y es que se ha especulado con que sus primeras fotografías con la modelo -con la que lleva 8 meses de discreta relación- no serían 'robadas' sino un pactado en toda regla en el que habría participado el humorista para sacar tajada económica y, de paso, volver a estar en el foco mediático una vez su enfrentamiento con Terelu Campos y Carmen Borrego ha pasado 'a mejor vida' seis meses después de la muerte de María Teresa Campos.

46 años menor que él

Aunque se especuló con que Bigote rompería su silencio vía exclusiva en una conocida revista del corazón lo cierto es que hasta ahora ha preferido mantenerse al margen de la polémica y dar la callada por respuesta a los que creen que sus imágenes en Londres con Marta -e incluso su relación, ya que la joven es 46 años menor que él, y en las instantáneas no se aprecia ningún gesto de amor- serían un montaje.

Y parece que así va a seguir por el momento, ya que en su reaparición este domingo en Madrid en el estreno de la nueva obra teatral de su gran amiga Cari Antón, 'Y te lo querías perder' ha esquivado las preguntas sobre su novia: "No voy a hablar de este tema" ha sentenciado cuando le hemos preguntado qué le parece que se cuestione su relación sentimental.

Asegurando que son "injustos" con él "hace ya mucho tiempo" Edmundo ha dejado en el aire con un nuevo "no voy a hablar de este tema" si va a dar alguna entrevista hablando de Marta, y si su relación sigue adelante o se ha visto afectada por la polémica.

Más hablador se ha mostrado ante la participación de Carmen Borrego en 'Supervivientes', a la que no ha dudado en desear suerte y dar ánimos para que no tire la toalla y no cumpla sus amenazas de abandonar el reality: "la animo porque sé que le va a ser bien. Todos los que van allá a la larga salen absolutamente bien. Sales totalmente distinto porque se dan cuenta que hay cosas más importantes en la vida. Ella es muy fuerte, es muy fuerte" ha afirmado, dejando claro que no puede decir nada malo de la hija de Teresa Campos "más que lo que he dicho siempre, que no iban a ver a la mamá. Punto. Más no he dicho y mal de ella no puedo decir nunca más nada".

Conciliador, Bigote también ha mandado un mensaje a Terelu tras la neumonía por la que estuvo ingresada en un hospital de la capital hace solo una semana. "Que se mejore, se mejorará. Yo no le deseo mal a nadie. Así que, que se mejore cuanto antes" ha expresado, evitando revelar qué le parece que la colaboradora haya estado en la misma habitación en la que murió su madre: "De eso no voy a hablar. Déjalo".