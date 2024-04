Di adiós al cuadro de luces: el truco elegante y barato para taparlo

¿Cuántas veces al día ves el antiestético cuadro de luces de casa? Y lo peor: ¿Cuántas veces has dicho que lo ibas a tapar y no lo has hecho? Con el truco de decoración de Omar Bielsa ya no tienes excusa: solo necesitas dos cuadros, dos bisagras pequeñas y una lámina, dibujo o foto que te guste. ikea

Omar Bielsa es un creador de contenido que acumula casi medio millón de seguidores en su cuenta @omar_homedecor. Su propuesta consiste en la unión de dos cuadros (o marcos) por medio de una bisagra para formar una especie de cajetín en el que esconder el cuadro de luces de una forma curiosa.

Cuadro modelo de Ribba. / Ikea

Estos son los pasos a seguir:

Medir el ancho y alto del cuadro de luces de tu casa Buscar el cuadro modelo Ribba de Ikea (Referencia: 803.784.23) y elige la medida que necesitas (10x15, 13x18, 21x30, 30x40, 50x70). Los precios oscilan entre 1,49 y 12,99 euros, teniendo en cuenta que necesitas dos marcos, el importe máximo ascendería a 26 euros. Comprar dos bisagras pequeñas en cualquier ferretería (1 euro aproximadamente) Unir los dos cuadros con la bisagra y los tornillos. En función de dónde los pongas, abrirás la caja hacia arriba o hacia un lado. Colocar una lámina, foto o dibujo que te guste.

Toda la explicación al detalle, en el siguiente vídeo de @omar_homedecor: