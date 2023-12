Todo se puede reciclar o reutilizar. Y las maletas no van a ser menos. Con ellas puedes conseguir un uso que ni habías pensado: mesitas de noche, estanterías, butacas y hasta camas para tus mascotas. Si se te acumulan las maletas en casa, has heredado o comprado alguna en una tienda de antigüedades y no sabes qué hacer con ellas, presta atención.

Las maletas antiguas son una opción perfecta para crear unas estanterías de lo más originales. Mira: ¿Y por qué no atreverte con algo más difícil? Si tu pared es espaciosa prueba a colocar varias maletas abiertas por la mitad para sorprender a tus invitados. Otra opción clásica para dar una nueva vida a tu equipaje es la de transformarlo en mesas. Con tus maletas y un poco de maña puedes crear originales mesitas de noche para tu habitación o unas elegantes mesas de café para el salón. También puedes probar a apilar varias maletas del mismo tamaño o distintos para conseguir mesitas más originales. ¿Tienes mascotas en casa? Si la respuesta es afirmativa, puedes aprovechar para dar a tus maletas viejas una nueva vida convirtiéndolas en camas para tu gato o perro pequeño. Siéntate en una Seguramente nunca te hubieras imaginado llegar al salón de tu casa y sentarte tranquilamente en un sillón hecho con una maleta. ¡Pero es posible! Por supuesto, necesitarás un equipaje lo suficientemente grande y reforzado como para aguantar tu peso. Del mismo modo, si sólo aprovechas una parte de la maleta tendrás una butaca de lo más creativa. ¿Necesitas un botiquín? Prueba a colocar un espejo sobre una pequeña maleta para crear un mueble de baño en el que guardar tus medicamentos. Seguro que tus invitados se sorprenderán y además te ahorrarás el dinero que cuesta comprar uno. Si tienes niños en casa puede que ya uses las maletas para guardar y organizar los juguetes. Pero si quieres ir un paso más allá puedes sorprenderles con una casa de muñecas como te la proponemos.