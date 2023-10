La cocina es una de las estancias más importantes de la casa. Si hubiera que montar esta estancia desde cero, uno de los primeros artículos de los que cualquiera tendría que echar mano es de los fogones, sean de la forma que sean. Con el paso del tiempo, a las clásicas cocinas de gas les han salido competidores modernos.

Las vitrocerámicas llegaron al mercado para revolucionar la manera de preparar cada receta. Eso sí, dentro de las mismas hay dos modelos que funcionan de forma diferente. Depende de tus necesidades, claro está, deberás apostar por una o por otra. Por un lado, tienes las vitrocerámicas radiantes; el primer modelo que surgió y que funciona mediante una resistencia eléctrica que calienta todo a su al rededor. En este caso, puedes usar utensilios de cualquier material, aunque tarda más en calentarse. Sin embargo, si quieres cocinar con mayor rapidez puedes hacerte con una vitrocerámica de inducción, aunque debes tener en cuenta que necesitarás sartenes específicas.

Hay una cosa que debes tener en cuenta si decides sustituir estos fogones clásicos por una vitrocerámica. Si bien es cierto que puede ser más segura porque el calor está protegido, el material que las recubre es mucho más frágil. Por lo tanto, debes aumentar la precaución con respecto a su cuidado, ya que pueden producirse arañazos u otra serie de daños con bastante facilidad.

Si quieres alargar la vida de tu vitrocerámica todo lo posible, lo mejor será que busques métodos efectivos para protegerla mientras no la uses. Su limpieza también es clave para la conservación. Lo mejor para limpiar la superficie es una fórmula que no requiere de echar mano de productos específicos y caros. Según informa la marca de vitrocerámicas Teka, puedes optar simplemente por una mezcla de vinagre y agua que debes aplicar con una bayeta. Esta solución, además, aportará más brillo al cristal que la recubre.

La fórmula de Lidl

Cada cierto tiempo Lidl aparece con una solución barata para problemas que pueden surgir normalmente. Entre los productos que han llegado esta semana a su catálogo semanal, encontrarás este cubre vitrocerámicas de vidrio resistente a cortes y arañazos.

Este producto está pensado para ponerlo sobre la superficie para evitar accidentes y además convierte la vitrocerámica en una superficie de trabajo adicional al cubrir la placa. El precio de este cubre vitrocerámicas es de 7,99 euros.