Un joven desapareció en las cercanías del mirador de Camilo José Cela de Cuenca en la madrugada del 14 al 15 de septiembre. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo se hallaba muerto en los miradores de la Ronda del Júcar de Cuenca.

El cadáver pertenecía a Enrique López, soltero que apareció el pasado noviembre de 2021 siendo uno de los participantes de 'First dates' e hijo de la exconcejala del Ayuntamiento de Hellín (Albacete) Rosa Pilar Sáez.

Así fue su experiencia en 'First dates'

Kike era un estudiante de arte dramático que se consideraba un enamoradizo: "Literalmente me identifico con Verónica Forqué haciendo de Kika porque soy un poco igual. Voy en el metro y me enamoro. Y me voy de fiesta, me lío con uno y me enamoro. ¡Y me he liado con él de fiesta y nada más, peor me enomoro!", aseguraba en su presentación.

El joven venía en busca de "un modernito, artista, yonqui y macarra", le comentaba al presentador. Ante la descripción ofrecida, Carlos Sobera se dirigió a por su cita. "No quiero un cayetano ni un ingeniero, quiero un 'antifa' que me regale mecheros", terminó diciendo antes de conocer a su cita.

Enrique confesó que "su madre le iba a matar", en relación a la exconsejal del Partido Popular. El dating show le presentó a Javier, un estudiante de química. Las primeras impresiones fueron buenas, ambos congenieron estupendamente en las diferentes aficiones que tenían.

En la decisión final, Kike y Javier decidieron tener un segundo encuentro: "Lo quiero conocer más. Yo no sé si va a ser el padre de mis hijos, sabes. Pero un buen parkineo nos tendremos que meter, ¿o no?", aseguraba mientras se reía. Por otro lado, Javier confesaba querer volver a ver a Kike por la fluidez y los gustos que ambos compartían.