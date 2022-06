Desde que Mercadona dio el salto en su apuesta por la comida preparada, se ha convertido en uno de los supermercados referentes. La cadena es una de las opciones más demandada para aquellos que quieren ahorrar tiempo y, como en esta ocasión, dinero.

En su apartado "Listo para comer", Mercadona tiene todo tipo de variedad en sus productos, desde platos de paella, macarrones, porciones de pizza e incluso tortilla de patata casera. Entre ellos, se ha colado este plato clásico de la cocina italiana.

Un clásico de la cocina italiana en cuestión de minutos

Si en otras ocasiones hemos hablado sobre la enorme variedad de platos preparados de Mercadona, en el día de hoy os presentaremos un producto de Hacendado que nos ofrece en cuestión de minutos uno de los platos más famosos de Italia: espaguetis a la carbonara.

Entre sus ingredientes destaca por encima de todos ellos la salsa carbonara, acompañada por muchos otros: pasta cocida, nata, queso duro y emmental, cebolla, bacon, aceite de girasol y diversas especias.

El producto viene en envase de plástico, pesa 280 gramos y solo cuesta 1,95 euros.

¿Cómo se prepara?

Si ya se te hace la boca agua solo de pensar en el plato, tenemos una noticia mejor aún: su preparación es muy sencilla. Una vez hayas retirado el cartón del envoltorio, deberás perforar la tapa de la bandeja y calentar unos 2 o 3 minutos al microondas y ¡Listo!

Sin duda es una buena opción para disfrutar de una buena comida cuando no tienes la posibilidad de comer en casa o cuando no tiene tiempo y no quieres gastarte mucho dinero.