Los vinos de Toro sobresalen en una edición de ProWein con menos clientes

Los vinos de Toro han estado presentes del 10 al 12 de marzo en ProWein, una de las ferias profesionales más importantes para el sector vinícola a nivel internacional, que se ha celebrado en Dusseldorf (Alemania).

Al margen del túnel del vino que ha colocado la Denominación de Origen, en el que los visitantes han podido disfrutar en cata libre de 115 vinos acogidos al marchamo de calidad, de los que han podido descubrir su variedad y calidad, numerosas bodegas de la DO también han acudido a la feria.

Desde el Consejo Regulador, hacen una valoración centrada en la "reflexión" de cara a la participación en próximas ediciones ya que la celebración en París hace pocas semanas de la feria Vinexpo ha hecho que ProWine haya "acusado de forma sensible" el crecimiento en importancia de aquella, lo que ha propiciado, según el gerente del Consejo Regulador, Rubén Gil, que le haya "quitado un número importante" de expositores franceses, principalmente, y de importadores asiáticos y americanos "por la mejor conexión" de vuelos internacionales de París frente a Dusseldorf.

No obstante, Gil ha asegurado que, por el "stand" de la DO Toro ha pasado "numeroso público" para "descubrir la inmensa oferta" de vinos de Toro. Y es que Alemania es el principal mercado de exportación en cuanto a volumen dentro de la Unión Europea para las elaboraciones con el sello de calidad de la DO.

El "export manager" de Bodega Viñaguareña, Julio García, resalta también que ha sido una edición "un poco más floja" que la del año pasado debido, en su opinión, a que ferias como Barcelona Wine Week o la propia Vinexpo, celebradas el mes pasado, han restado la asistencia de importadores y de "gente interesante" de compras. No obstante, García señala que la feria sigue siendo de importancia y que los contactos habituales siguen acudiendo por lo que es una forma de volver a verlos y hablar con ellos, además de que han tenido la oportunidad de hacer contactos nuevos, aunque, "que funcione o no" a largo plazo, se podrá decir "dentro de unos meses".

Para la directora de Spanish Palate, Nicola Thornton, ProWein sigue siendo "la feria puntera y de referencia a nivel mundial para los vinos", aunque coincide con el responsable de exportación de Viña Guareña en que "las tendencias van cambiando". Thornton también hace referencia a Wine Paris y Barcelona Wine Week, para quien ambas están tratando de convetirse en las ferias "punteras" para los vinos españoles por lo que hay fuerte competencia que está ganando terreno.

En cuanto a su valoración de la asistencia con importadores y otros contactos, es que se ha reducido, aunque "siguen siendo de calidad" y Thornton se muestra "muy contenta" porque asegura que, precisamente, lo que se necesita no es volumen, sino "visitas de calidad" al tratarse de una feria profesional que supone, en este caso, el "escaparate" de los vinos de Toro "al mundo entero".

En esa línea hace la valoración la responsable de Bodegas Monte la Reina, Carolina Inaraja, que ve positivamente que quienes van es "a trabajar, a probar vinos y cosas nuevas o a visitar bodegas con las que ya trabajan" porque coincide con sus compañeros en que ProWein "ya no es lo que era" en cuanto a la búsqueda de importadores y de mercados exteriores para los vinos de Toro, que han recibido, mayoritariamente, la visita de importadores de los países cercanos, como Bélgica, Holanda, Polonia, o Luxemburgo.

Todos coinciden en lamentar los altos precios de los alojamientos en Dusseldorf y las difíciles conexiones aéreas, lo que complica la asitencia de clientes.