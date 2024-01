El Ayuntamiento de Toro informa que, el próximo domingo 28 de enero, permanecerán cerradas al tráfico con la imposibilidad de circular vehículos a motor, estacionar y salir de garajes las siguientes calles, de 9.30, a 14.00 horas, debido a la IV edición de la "Media Maratón de Toro".

Calles cerradas

Las calles afectadas son: Plaza de San Francisco por completo, C/ Santa Catalina de Roncesvalles, rotonda de Doña Elvira (regulación de tráfico), N-122 hasta el kilómetro 424, Av. Carlos Latorre (carretera central) Ronda de Corredera (carretera central) Rotonda de Capuchinos (regulación de tráfico) Carretera ZA 713 (Pozoantiguo) hasta el kilómetro 2, C/ Capuchinos, C/ Tablaredonda, C/ San Antón, Paseo del Canto, C/ Canto, Plaza de la Magdalena, C/ Magdalena, C/ Judería, C/ Perezal, C/ Mayor, C/ Puerta del Mercado, Plaza de Santa Marina, C/ El Sol, C/ Rejadorada, C/ Vicente González Calvo y C/ Concepción.

Desde la institución municipal ruegan “limitar” la utilización de vehículos durante la mañana en toda la ciudad, ya que, por los cortes producidos en ella los desplazamientos en vehículo serán muy lentos y poco rentables. “Habrá alternativas de salida de tráfico para las carreteras cortadas siempre por la circunvalación, se recomienda utilizar sólo en caso de extrema necesidad ya que el tráfico por ella será alto y lento”, detallan.