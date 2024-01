Afrontar el invierno, una prueba difícil para el sector hostelero toresano

Pasear por las calles de Toro en épocas como la vendimia, navidades, Semana Santa o Carnaval supone observar un panorama diferente al que se puede ver el resto del año, en el que las travesías se encuentran más solitarias; sobre todo, en la época de los meses de invierno. Lo mismo pasa con los bares de la localidad toresana, en el que hay temporadas que rebosan de clientes, y otras en las que hay menos. Pero, ¿cómo les ha ido a la hostelería toresana durante las navidades?

Algunos de los negocios hosteleros, como es el caso del café- bar "Imperial" o en "El Último de la Fila" afirman que les ha ido bien e incluso en el balance de comparación con las anteriores navidades del 2022, este año han tenido más clientes. "A lo mejor porque ha coincidido en fin de semana y la gente ha podido salir más", resalta uno de los establecimientos. Además, desde "El Imperial" también indican que este año una de las diferencias que han notado es que ha habido mucha gente de todos los lados: "además de la gente de Toro que viene de diferentes puntos de España, también ha habido de otros países, como portugueses, franceses …", indican desde este establecimiento de la localidad.

En cambio, no todas las opiniones son iguales, y es que otros bares señalan que el año pasado hubo más clientela. "Las navidades de este año no han estado mal, pero han sido más flojas que el año pasado", manifiestan desde la cafetería "Dulce Espacio de Pan". Una de las razones por las que este establecimiento cree que ha pasado así es porque el año pasado los ciudadanos venían de estar confinados "y la gente tenía muchas ganas de salir", recalca. También indica que otra de las razones por las que este año ha habido menos clientela es el encarecimiento de la vida; una opinión a la que se suma el bar "To Frito", que también coincide en que este año ha tenido menos clientela que el año pasado durante las navidades.

En relación a lo del encarecimiento, desde "Dulce Espacio de Pan" observan que "las cosas no dejan de subir de precio", lo que provoca que la gente quiera ahorrar más y salga a consumir menos. Si se visualiza la capital, Óscar Somoza, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos), explicó que, en Zamora sí que se ha recuperado la clientela, pero no la rentabilidad.

Ahora en el mes de enero, la sociedad se encuentra en ese periodo de "dificultades económicas" que coincide con este mes a consecuencia de los gastos extraordinarios hechos durante las fiestas de Navidad, es decir, lo que comúnmente se denomina: la "cuesta de enero". Una parte de los hosteleros de la localidad perciben que el invierno será una época dura y difícil, debido a la falta de clientela. "Van a venir unos meses muy duros. Va a subir la luz, los gastos … y la gente no va a querer gastar tanto", relata la dueña de la cafetería mencionada. Además, expone que, aunque enero es un mes difícil, febrero también lo será, aunque en este caso "si algo va a salvar este mes son los carnavales", subraya. Y es que, si en algo coinciden la hostelería de la ciudad de Toro es que cuando más clientes y gente hay es en las épocas más festivas; un panorama que, visualmente, se nota en cada una de las calles de la localidad en las que se respira más ambiente.