Los toresanos reducen el uso de la calefacción ante las subidas energéticas

"El 90% de los hogares españoles ha percibido un aumento significativo en sus facturas mensuales de la calefacción, debido al incremento del precio de la energía". Estos son datos sacados de un estudio de una de las marcas más importantes de electrodomésticos del país, a finales del 2023; unas cifras que conllevan, a su vez, a que una gran parte de los perjudicados cambie su forma de calentarse. En Zamora el invierno es una época fría y eso lleva a que muchos de los ciudadanos tengan en la mente la misma pregunta: ¿Podré poner la calefacción?

En la localidad toresana, los ciudadanos afirman que sí que ponen la calefacción, sobre todo a partir de los meses en los que más frío hace, como son noviembre, diciembre o enero. "La solemos poner a partir del mes de noviembre, unas seis horas al día y con una temperatura sobre 21 grados", afirma Laura Gavilán, una joven toresana. Pero, como han mostrado los datos nacionales, el aumento de las facturas de la luz se han podido ver en todas las casas, por ello el ahorro es de vital importancia.

Otros ciudadanos deciden hacer uso de elementos más cotidianos para no pasar frío y poner menos horas la calefacción: "Solemos utilizar batas y mantas, ya que es más ecológico y económico", indica Eduardo López, aunque sí que afirma que "poner una o dos horas de calefacción es un buen complemento". Y es que, para ahorrar en calefacción además del uso de mantas o "pijamas de invierno" como es el caso de Gavilán, se puede programar el termostato para poder controlar la factura de la luz en lugar de apagarla. Este consejo es algo que sí que tienen en cuenta estos toresanos, ya que, como asegura López: "una de las maneras de ahorrar energía y reducir costes es no dejar que baje mucho la temperatura y mantener la casa a unos 15 grados, de esa forma apenas consume y es más fácil de calentar".

Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden poner la calefacción en invierno y deben de usar otras formas para poder calentarse. Este es el caso de Amor Elipe que relata que, como viven solamente dos personas en un piso pequeño, no les merece la pena poner la calefacción, ya que "sale muy cara". "No la ponemos porque se sube mucho la factura de la luz. Decidimos poner estufas un rato, ya que yo solamente estoy en el salón y con nada se calienta", describe la toresana.

Para poder mantener un clima acogedor en el hogar existen varios consejos que ayudan a que no se desperdicie energía: cerrar bien las ventanas o usar mejores aislantes son algunos que tanto López como Elipe eligen. Además, infieren en hacer periodos de ventilación cortos y "tener las puertas abiertas para que el calor se distribuya por todas las estancias de la casa", aconsejan.