El nuevo alcalde del PP en Toro, Rafael González, asume desde este lunes 19 de junio la gestión de un Ayuntamiento que gobernará en minoría, aunque espera contar con la colaboración del resto de concejales. De hecho, deja abierta la puerta del diálogo para que otras fuerzas políticas se incorporen a la "gestión diaria" de un municipio en el que, como primera medida, tratará de poner en marcha la planta potabilizadora para subsanar el problema de contaminación del agua.

–Después de tres semanas de incertidumbre, contactos y negociaciones, finalmente ha sido elegido alcalde de Toro. ¿Ha sido complicado lograr su objetivo?

–Al final se ha resuelto el sudoku, pero ahora hay que comenzar a trabajar y, como vengo diciendo desde hace tiempo, tenemos que trabajar todos. La vía del diálogo está abierta con todos. He hablado con Tomás del Bien, con Carlos Rodríguez, con Javier Gómez y con María de la Calle, y creo que nos tenemos que implicar todos, porque soy consciente de las limitaciones que tenemos con cuatro concejales. Evidentemente en esta nueva etapa nos tenemos que involucrar los trece concejales de la nueva Corporación Municipal, cada uno desde su postura y defendiendo sus intereses e ideología. No obstante, creo que la única ideología que en los próximos cuatro años nos debe importar es Toro.

Soy consciente de las limitaciones que tenemos con cuatro concejales

–Tras tomar posesión del cargo reconoció públicamente que su investidura como alcalde ha sido el acto más importante de su vida...

–Mi padre no está, pero me diría: hijo estás loco. Ser alcalde significa que cuando tomas una medida, contentas a dos, pero enfadas a diez. Ser alcalde es complicado, pero también un acto de responsabilidad y me gustaría que la sociedad diera el paso de no ver la política como algo que produce náuseas. La política se ha convertido en un lodazal y tenemos que intentar darle un sentido real, porque es esencial.

–En su primer discurso como alcalde también aludió a la complejidad de gobernar en minoría. ¿Cómo afrontará este reto?

–Soy consciente de que es muy difícil gobernar en minoría, pero espero contar con el apoyo del resto de concejales de la Corporación Municipal. Ya les he comentado que voy a tratar de impulsar obras de sentido común, de interés general y espero que el resto de concejales propongan actuaciones y proyectos cuyo objetivo sea el bien común. Creo que va a ser una legislatura de máximos y vamos a intentar buscar aquello que nos una y no lo que nos separe.

Va a ser una legislatura de máximos y vamos a intentar buscar aquello que nos una y no lo que nos separe

–En el pleno de investidura instó a los concejales del PP que le acompañan en esta aventura a que trabajen siempre en beneficio del interés general…

–Para mí el interés general es esencial. Vengo de otro mundo totalmente distinto a la política y, para mí, la política es un puente y no una trinchera, porque de las trincheras ya estamos cansados. He hablado con el resto de fuerzas políticas en el Ayuntamiento y he apreciado buena disposición. Incluso hemos abordado la posibilidad de avanzar en una formación de gobierno en la que también participen, es decir, hemos hablado de la posibilidad de que otros grupos pasen a formar parte, con poder decisorio, de la gestión diaria del Ayuntamiento. Es una vía que está abierta y veo buena disposición entre todos los concejales. Además, hay que ser honesto. El resultado electoral me pareció muy puñetero de entrada, pero ahora me parece muy inteligente y no podemos desoír el mensaje de los vecinos que han votado una mayor pluralidad política.

–¿Tiene ya pensado cómo va a distribuir la gestión de las diferentes concejalías y la carga de trabajo entre los cuatro miembros del equipo de Gobierno?

–El trabajo que antes hacían ocho concejales, ahora lo tendrán que asumir cuatro. Evidentemente, nos va a tocar acumular y refundir algunas concejalías. Por ejemplo, en la de Cultura posiblemente tengamos que refundir Deportes y Fiestas. No obstante, insisto, en cualquier momento se puede dar cabida a cualquiera en la gestión del día a día, por una cuestión de sentido común. Es mi obligación y creo que es la obligación de los trece concejales.

–¿Cuál es la primera medida que tiene previsto adoptar como alcalde de Toro?

–La primera medida es poner en marcha la planta potabilizadora de agua. Es una demanda que hay que atender y solucionar con urgencia. Llega el calor y el verano y el problema hay que subsanarlo. Tengo previsto hablar con Acciona para conocer cómo está el tema y para intentar avisar lo más rápidamente posible a la Junta y que haga los análisis pertinentes para que podamos abrir el grifo y beber agua. Además, vamos a estudiar la situación de la calle Santa Catalina de Roncesvalles. Vamos a ver si, en base al interés general, podemos terminar de ejecutar la obra, aunque el tema está judicializado. Esas son las dos cosas más prioritarias que tengo en mente.

"Hay que mirar el tema de la piscina de verano, porque hay que ponerla en marcha de forma inmediata"

–De cara al verano y a las fiestas de San Agustín, el equipo de Gobierno saliente ha dejado parte del trabajo preparado. ¿Cómo valora esta ayuda?

–Nos ha dejado preparadas tres o cuatro actuaciones e hilvanada la feria taurina. No obstante, tenemos también que mirar el tema de la piscina de verano, porque hay que ponerla en marcha de forma inmediata. En cuanto a las fiestas espero consejos de quién las ha organizado, porque las ha organizado bien y todo aquello que se ha hecho bien hay que reconocerlo, apoyarlo y absorberlo. Todos los alcaldes que ha tenido la ciudad han intentado hacer lo mejor para Toro, unos de una manera y otros de otra, y vamos a intentar coger lo mejor de cada uno.

–En la campaña electoral aseguró en varias ocasiones que si era elegido alcalde solicitaría de forma inmediata una reunión con el presidente de la Junta para abordar la situación de Toro. ¿Mantiene esta intención?

–En cuanto empiece a trabajar este lunes, lo primero que voy a hacer es llamar a la Junta para pedir cita. No obstante, hay que contar con el resto de la Corporación, ya que ahora, antes de convocar un pleno hay que pasar por la junta de portavoces y dialogar sobre los asuntos del pleno. Además, es posible que lo que yo proponga no sea válido y lo que planteen otros representantes políticos sí lo sea. Soy una persona que quiero dialogar y lo haré hasta que me agote.