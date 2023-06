El nuevo alcalde llama al diálogo para generar "ilusión y confianza" en Toro

Abrir una vía de diálogo con el resto de fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento es uno de los retos que se ha marcado el nuevo alcalde de Toro. Rafael González es plenamente consciente de que gobernar en minoría entraña una gran complejidad en un municipio como Toro.

Por este motivo, en su primer discurso apeló a los concejales de las cuatro formaciones políticas de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE, Nos Movemos por Toro, Futuro y Zamora Sí, a remar en la misma dirección que el PP para generar "ilusión y confianza" y para que el municipio "siga siendo un lugar hospitalario, abierto y estable".

Ante el reto lanzado por González, el exalcalde, Tomás del Bien, reconoció que, en esta nueva etapa, "tocará trabajar todos juntos dentro de la pluralidad que han demostrado las urnas, por el bienestar común".

Del Bien ha cerrado este sábado ocho años al frente de la Alcaldía, de los que aseguró que han sido "los más intensos e importantes de mi vida", a la vez que confesó sentirse "orgulloso" e inmensamente agradecido con aquellas personas que durante dos mandatos le han acompañado en "un camino que ha sido maravilloso", porque le ha permitido cumplir el "sueño de trabajar y luchar por Toro".

Del mismo modo, aclaró que los tres concejales de Nos Movemos por Toro decidieron no presentarse a la elección de alcalde en el pleno de investidura, porque "entendíamos que nuestros vecinos no nos han votado" para ocupar la Alcaldía, después de que la agrupación quedara relegada a la tercera fuerza en número de sufragios en los comicios del 28 de mayo.

En este punto, subrayó que "esto no es un mercado persa" y que "con la Alcaldía y con el municipio no se negocia; aquí no se habla ni de sueldos, ni de cargos, ni de puestos", a la vez que dejó claro que "no queríamos ninguna contraprestación" y, por este motivo, los tres concejales de Nos Movemos por Toro ejercerán el cargo desde la oposición.

Por su parte, el socialista Carlos Rodríguez, no escondió una cierta decepción por no haber podido retener la Alcaldía de Toro para el PSOE, después de igualar al PP en número de concejales en las elecciones del 28 de mayo, pero con un menor número de votos.

"Voluntades políticas"

Reconoció Rodríguez que desde el lunes posterior a las elecciones municipales "hemos trabajado con muchas ganas para formar un gobierno, preferiblemente de izquierda, pero ha sido imposible". No obstante, subrayó que "no nos rendimos y seguiremos trabajando por y para los ciudadanos", aunque desde la oposición.

En respuesta a la pregunta sobre si el "error" que ha privado al PSOE de revalidar la Alcaldía ha sido afrontar las elecciones con una clara división en la izquierda, remarcó que "la política son voluntades".

En este punto, matizó que el popular Rafael González ha sido investido alcalde porque "uno de los partidos", en alusión a Nos Movemos por Toro, "ha decidido que la izquierda no gobierne con su abstención". No obstante, puntualizó que, en democracia, "cada uno tiene su forma de ver la política, sus ideas y sus principios".