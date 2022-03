La DO Toro teme un desabastecimiento de materiales para embotellar vino

La suma de varios factores como el elevado precio de la energía, la invasión de Ucrania, el parón de los transportistas y el temor a un desabastecimiento de “materias secas” como el vidrio, el cartón, el papel para etiquetas o el aluminio para las cápsulas de las botellas ha incrementado la incertidumbre en el sector vinícola y la sensación de “desamparo”, ante una situación de crisis que ya supera el impacto de la pandemia.

La Denominación de Origen Toro no es ajena a la situación actual del sector vitivinícola, que reclama al Gobierno “medidas urgentes” para evitar que los bodegueros tengan que adoptar decisiones drásticas, como paralizar temporalmente su actividad o reducir la producción de vino.

El presidente de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda, reconoció que, en la actualidad, la principal inquietud del sector es el posible desabastecimiento de materiales que comienzan a escasear como el cartón o el papel utilizado para la impresión de las etiquetas de las botellas, a lo que hay que sumar la tercera subida del precio del vidrio en el último año.

"Materias secas"

Para Nalda, parte de los serios problemas que afectan al sector tienen su origen en el precio de la energía, que repercute de una forma directa en la fabricación de “materias secas” necesarias para el embotellado del vino.

En este sentido, subrayó que, a lo largo del último año, el precio del vidrio se ha incrementado hasta en tres ocasiones y reconoció que, el recurso de acudir a vidrieras de Portugal o Bulgaria que “antes eran un poco más económicas por tener un menor gasto de fabricación”, ya no es viable para las bodegas porque, en la actualidad, se encuentran “en las mismas condiciones” que las nacionales.

"Ya no es viable acudir a vidrieras de Portugal o Bulgaria"

Sobre el papel y el cartón, Nalda matizó que la “escasez” de ambos materiales está demorando la entrega de los pedidos realizados por las bodegas y que las imprentas tienen dificultades para encontrar “ciertos tipos de papel” que se emplean para el etiquetado de los vinos.

Otro problema que preocupa al sector es que la “mayor parte” del aluminio y del estaño que utilizan para las cápsulas que revisten el cuello de la botella y el corcho proceden de Rusia y de Ucrania.

Conflicto bélico

En este sentido, el presidente de la bodega Covitoro, Santos Calvo, aseguró que el conflicto bélico está provocando que proveedores de las cápsulas para botellas “nos estén amenazando con restricciones y cortes en el suministro”.

El aumento de los precios de algunos materiales y la escasez de otros necesarios para el embotellado de los vinos repercute en la economía de las bodegas que, según Nalda, están soportando un incremento de costes en “materias secas” que cifró en un 30%, al que hay que sumar el encarecimiento del precio de la energía.

Los problemas con los materiales pueden reducir la producción de vino

Por su parte, el presidente de Covitoro subrayó que, en estos momentos, la mayor preocupación del sector vinícola en la Denominación de Origen Toro es el “desabastecimiento” de materiales básicos, ya que si se mantienen en el tiempo “los problemas con las cápsulas, el vidrio, las etiquetas o el cartón” pueden provocar que “tengamos que reducir la producción o parar la actividad”.

Hasta ahora, las bodegas amparadas por el sello de calidad toresano “están aguantando”, pero la actual situación “no se puede alargar demasiado”, aseveró Calvo.

Medidas para rebajar el precio de la energía

Para Nalda es necesario que el Gobierno adopte medidas con carácter urgente y, en su opinión, la primera debe centrarse en reducir el coste de la energía, eliminando de forma temporal o rebajando los impuestos asociados al consumo.

En este sentido, instó al Gobierno que “deje de escudarse en los productores” o en que la resolución del problema depende de “decisiones europeas”, porque “más del 50% del coste energético se va en impuestos”.

"Más del 50% del coste energético se va en impuestos"

El presidente de Covitoro también reclama al Ejecutivo que aplique medidas para “abaratar” el precio de la electricidad porque, aunque las bodegas han concluido la campaña de elaboración, tienen que hacer frente a un “consumo continuado” de energía, cuyo elevado coste es “inasumible” a largo plazo.

Pedidos paralizados por la huelga de transportistas

A los mayores gastos en energía o materiales para el embotellado, las bodegas se enfrentan a otro problema derivado de la huelga de transportistas, ya que en las últimas dos semanas no han podido “servir a muchos mercados” a nivel nacional e internacional, con las consiguientes pérdidas económicas.

En este sentido, Nalda subrayó que las bodegas no pueden “sacar a puerto mercancía”, aunque tampoco pueden abastecer a grandes superficies o almacenes de distribución y que, ante el parón de los transportistas, tienen que recurrir a empresas de paquetería o vehículos de logística pequeños para “atender” los pedidos más urgentes.

Por este motivo, las bodegas exigen al Gobierno que no demore más la adopción de una solución definitiva para atender las reivindicaciones del sector del transporte de mercancías y que, en opinión de Nalda, no pasa por conceder ayudas “porque se acaban y, además de no solucionar nada, generan dependencia y pobreza”.

La confluencia de factores negativos que están lastrando la actividad de las bodegas, como advirtió, repercutirá negativamente en el consumidor final de vino, aunque abogó porque la previsible subida de precios se realice “de forma moderada y con mucha cautela” para no agravar aún más la delicada situación del sector vinícola.