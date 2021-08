El movimiento “Fridays for Future” de Toro ha anunciado este viernes su adhesión a la manifestación que se celebrará el sábado, a las 13.00 horas, en la Plaza Mayor de Toro para apoyar a la plataforma “SOS vega y campiña”, que se opone al trazado de la línea aérea de alta tensión para la evacuación de energía producida en las plantas solares que está previsto adecuar en ambos parajes naturales.

Recordó el movimiento que, en 2019, el Ayuntamiento respaldó, por acuerdo de todos los grupos políticos con representación municipal, la firma de un manifiesto por el que se comprometía a atender la emergencia climática con una hoja de ruta que contenía diferentes acciones para propiciar el tránsito hacia un “Gobierno ecológicamente responsable”.

En este sentido, “Fridays for Future” de Toro cuestionó que, no solo no se están cumpliendo las medidas incluidas en el manifiesto, sino que además se están poniendo en marcha acciones que “pueden ser sumamente peligrosas para el presente y futuro de Toro y de sus agricultores”.

En concreto, el movimiento matizó que estas acciones pueden afectar a la salud de los agricultores propietarios de tierras en las inmediaciones de las torres que está previsto adecuar con los macro proyectos de huertos solares, aunque también destacó el impacto en el medio ambiente y en la fauna, así como “la destrucción de árboles centenarios”.

Por otra parte, recordó que el proyecto de la línea aérea de alta tensión atraviesa la única zona protegida en Toro por directivas europeas o la Red Natura 2000.

Por los motivos expuestos, el movimiento ha invitado a los toresanos a “alzar la voz” en la concentración convocada para este sábado para “decir que la vega no se toca porque es patrimonio de todos”.

Al margen de "Fridays for Future" otras organizaciones y colectivos ya han anunciado que secundarán la movilización convocada por la plataforma "SOS vega y campiña de Toro", tales como COAG, Asaja, la sociedad de cazadores, el canal de San José o "Viriatos Zamora".