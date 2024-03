Dani Alves, en la vista sobre su libertad: "No voy a huir, creo en la justicia"

"No voy a huir, creo en la justicia". Esa han sido las palabras pronunciadas por el futbolista Dani Alves en la vistilla que se ha celebrado este martes en la Audiencia de Barcelona y en la que su abogada, Inés Guardiola, solicitó su libertad con medidas cautelares, como una fianza de 50.000 euros, la retirada de los dos pasaportes (uno español y otro brasileño) y la presentación periódica en los juzgados. Tanto la fiscal Elisabet Jiménez, como la acusación particular, ejercida por Ester García en nombre de la víctima, pidieron que el exjugador del FC Barcelona permanezca en la cárcel, pues la sentencia que le condenó a cuatro años y seis meses de prisión por la violación de una joven en la discoteca Sutton no es firme y continúa existiendo el riesgo de fuga. La pelota está en el tejado del tribunal de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir en breve si excarcela o no al astro brasileño.

La defensa ha argumentado también en la vistilla que la sentencia condenatoria no es firme, pero en sentido opuesto. A su entender, el jugador es inocente hasta que no se dicte una resolución definitiva, que puede tardar meses o incluso años. En su recurso contra la condena presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la abogada de Alves reitera la petición de absolución, al considerar que en el lavabo de la discoteca no se produjo una violación, sino sexo consentido. La fiscalia y la acusación particular han reclamado en sus recursos ante el TSJC que se aumente la pena al futbolista y no se tenga en cuenta la atenuante de reparación de daño para rebajarle la condena.

Los argumentos

La letrada de Alves ha argumentado también en la vistilla que la pena impuesta de cuatro años y medio es muy inferior a la exigida por la fiscalía, (pide nueve años de cárcel) y de la acusación particular (12 años). En este sentido, ha asegurado que el futbolista fue encarcelado el 20 de enero del 2023 y que cumplió la cuarta de la condena el 5 de marzo. Con esta condición y si la sentencia hubiera sido firme, ya podría tener permisos penitenciarios e, incluso, al haber consignado los 150.000 euros de indemnización, disfrutar del régimen abierto que le permitiría solo ir a dormir a un centro penitenciario. La defensa ha recordado que el futbolista viajó a España en enero del 2023 sabiendo que iba a ser detenido y ha negado el posible riesgo de fuga. Además, ha sostenido que las acusaciones no han acreditado la capacidad económica del jugador y ha insistido en que el astro brasileño perdió todos los contratos de patrocinio que tenía y su trabajo (jugaba en Pumas mejicano) tras ser encarcelado. "Todavía no ha cobrado de Hacienda", explican en su entorno, en relación a los pleitos que ha ganado contra la Agencia Tributaria.

La fiscal y la acusación particular, en cambio, han solicitado al tribunal que mantengan a Alves en prisión porque la sentencia es condenatoria, aunque no sea firme, y que continúa existiendo el riesgo de fuga por la capacidad económica que tiene el jugador. Las dos acusaciones han recalcado en la vistilla que ellas continúan solicitando en sus recursos una pena mayor a la impuesta y, por lo tanto, se mantiene la posibilidad de que el jugador huya de España. Hay que recordar que Brasil no extradita a sus ciudadanos a otros países.

La agresión sexual

La sentencia que condenaba a Alves consideró probado que el jugador violó a la joven de 23 años en un minúsculo lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre de 2023. El fallo judicial relata que “el acusado cogió bruscamente" a la mujer, "la tiró al suelo y, evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente", pese a que la víctima "decía que no, que se quería ir”. En su opinión, “con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”. Los jueces, en una sentencia llamada a marcar un antes y un después, afirman que “para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales”, a la vez que subrayan que en este caso se encuentran, además, "con unas lesiones en la víctima (en la rodilla) que hacen más que evidente la existencia de violencia para forzar su voluntad, con el subsiguiente acceso carnal que no viene negado por el acusado”.

Los magistrados aclaraban que “el consentimiento no solamente puede ser revocado en cualquier momento", sino que también es preciso que se preste "para cada una de las variedades sexuales dentro de un encuentro sexual". No es lo mismo, recoge la sentencia, bailar o insinuarse que practicar sexo sin preservativo. "No consta que, al menos en lo que se refiere a la penetración vaginal", la víctima prestase su consentimiento, "y no solo eso, sino que, además, el acusado sometió la voluntad de la víctima con uso de la violencia”.