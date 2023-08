Una mujer trans de 26 años de edad ha denunciado en la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena haber sido víctima de una agresión tránsfoba en la vía pública en la ciudad portuaria. La víctima asegura en su denuncia, a la que ha tenido acceso este La Opinión, del grupo Prensa Ibérica, que dos jóvenes a los que no conocía de nada la empujaron en la calle, la tiraron al suelo y le pegaron en el cuello, los brazos y las piernas mientras la insultaban con calificativos como "travelo de mierda, nenaza, maricona, engendro, monstruo". Tras el ataque, "me da miedo salir de noche sola", cuenta la chica a este periódico.

Este episodio habría sucedido, según explicó la mujer, en el tramo que une la calle Jiménez de la Espada con Ramón y Cajal, sobre las once y media de la noche del pasado domingo, 30 de julio, cuando ella se dirigía a su domicilio.

Después de pegarle, los sujetos echaron a correr, mientras su víctima seguía en el suelo, prosigue la denuncia. Ella no llamó a Emergencias ni requirió presencia policial en el lugar: se fue a su casa y no dijo nada a su padre de lo que le había pasado. Sin embargo, esa misma noche comenzó a encontrarse muy mal: le dolía mucho el cuello, lo sentía "como un bloque de hormigón", dijo a la Policía Nacional en la denuncia, interpuesta este martes por la tarde.

La víctima acabó yendo ella sola al hospital. Una vez ahí, precisa la denuncia, se sintió "incómoda por la situación vivida" y tampoco comunicó a la doctora lo que había ocurrido. No obstante, posteriormente sí decidió denunciar el caso, parte de lesiones en mano y junto a representantes del Colectivo Galactyco. Desde este colectivo han hecho público el caso en sus redes sociales.

Agresión transfóbica en Cartagena. La víctima , que quedó tirada en el suelo con magulladuras y lesión cervical, ha solicitado tras recibir el parte de lesiones, el acompañamiento de GALACTYCO para interponer la denuncia. #STOPDELITOSDEODIO #STOPTRANSFOBIA

¡DENUNCIA SIEMPRE! pic.twitter.com/BFkrGM0XfO — Colectivo GALACTYCO (@GALACTYCOCT) 1 de agosto de 2023

José María García, miembro del Colectivo Galactyco, puso el acento en lo "incómodo" que resulta para las víctimas, tras un ataque así, "enfrentarse a un reconocimiento médico", aunque, sin denuncias, "no podríamos seguir trabajando contra los delitos de odio".

En cuanto a los agresores, la víctima sabe que llevaban chanclas con calcetines y que eran de origen magrebí, morenos y delgados.

Dos minutos agrediéndola

La víctima, se encuentra "con dolores fuertes, pero tirando", aunque afirma, en declaraciones a La Opinión, que "me da miedo salir de noche sola". "Yo volvía a mi casa tan tranquila y me tiraron al suelo", rememora. Dos minutos duró la agresión. Se fueron y ella, en shock, no fue capaz de reaccionar.

"No hay cámaras por la zona, se va a quedar esto en el aire. Esa calle a esa hora, está muerta", lamenta la joven, en referencia a la zona de Cartagena donde acontecieron los hechos, detrás del colegio Carmelitas. No obstante, la Policía Nacional se ha puesto manos a la obra con el caso y espera localizar y detener en breve a los individuos, responsables de un delito de odio.