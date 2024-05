Ocho periódicos de EEUU se unen a la demanda contra ChatGPT por violar sus derechos de autor

A OpenAI se le acumulan los problemas por violación de los derechos de autor. Ocho destacados periódicos de Estados Unidos presentaron este lunes una demanda contra la compañía y contra Microsoft, acusándolas de "apropiarse de millones de artículos protegidos" para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial (IA). Todo ello, "sin permiso y sin pagar".

La 'startup' liderada por Sam Altman está detrás del asistente conversacional ChatGPT, cuya tecnología también impulsa Copilot, programa de Microsoft. Esos productos, clave en la millonaria estrategia de comercialización de ambas empresas, son capaces de responder a las preguntas de los usuarios y generar todo tipo de textos. Sin embargo, esa capacidad se debe a que esos sistemas han sido entrenados con grandes cantidades de material extraído de nternet, entre ellos contenidos protegidos por el copyright.

La demanda presentada este lunes en Nueva York reúne a los diarios regionales New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange County Register y St. Paul Pioneer Press. Todos ellos son propiedad del gigante de la inversión Alden Global Capital. Otras de sus más de 60 cabeceras podría sumarse a la demanda.

Falsedades

En el texto legal presentado este lunes, la acusación alega que ChatGPT y Copilot no citan en sus respuestas a los periodistas que firman la información. También les acusan de daños a su reputación a causa de las "alucinaciones" de la IA, que puede generar todo tipo de falsedades. Uno de los ejemplos mencionados en la demanda señala que ChatGPT se inventó que el Denver Post había publicado que fumar puede curar el asma, algo rotundamente falso.

Hasta ahora, The New York Times había sido el único gran periódico estadounidense que había presentado acciones legales contra OpenAI y Microsoft. En su demanda, aún pendiente de resolver, acusa a OpenAI y a Microsoft de la "copia ilegal y el uso de obras de valor único" por el que exigen el pago de "miles de millones de dólares en daños legales y reales". Esa denuncia y la de ayer han sido presentadas en el mismo distrito, lo que podría llevar al juez a optar por combinarlas en un único caso.

Problema global

Poco después, la Asociación de Medios de Información, representante de la industria mediática en España, publicó un comunicado apoyando la decisión del Times de querellarse contra los gigantes tecnológicos y remarcando que la "utilización indebida" de contenidos informativos supone una amenaza directa para el modelo de negocio del periodismo.

Aun así, grandes grupos mediáticos de todo el mundo han optado para cerrar acuerdos económicos por los que ceden su material a OpenAI y a Microsoft para que entrenen sus sistemas de IA generativa. Es el caso de AP, Axel Springer, Le Monde, Prisa Media y Financial Times. Muchos expertos apuntan a que ese "pacto fáustico" es un parche que puede debilitar aún más al sector periodístico. En su demanda, The New York Times ya advirtió que ambas compañías "tratan de aprovecharse" de su inversión en la información "para crear productos que le sustituyan y le roben la audiencia".