Los inconvenientes de la Lista Robinson: no todo son ventajas

Si estás harto de que te llamen a horas intempestivas para proponerte ofertas de gas, telefonía, seguros de vivienda, de defunción o de abogados, la pregunta es obvia: ¿aún no te has apuntado a la Lista Robinson? Sin embargo, pongamos los pies en la tierra. No es la panacea ni mucho menos y también tiene sus lagunas e inconvenientes.

Aquí va una lista de desventajas que debes de tener en cuenta si estás pensando en inscribirte:

No es infalible. A veces se cuelan publicidades irremediablemente.

No sirve para dejar de recibir información y propuestas de sociedades con las que tenemos un contrato. Esas te las comes sí o sí.

Quizá estés dejando pasar una oportunidad que realmente te interese

Tarda en ser efectiva: entre dos y tres meses.

Hay que incluir muchísimos datos personales que te echan para atrás. La incoherencia es que no quieras que las empresas tengan tus datos pero tengas que darlos para dejar de recibir esas llamadas.

Cero efectividad en el caso de la propaganda electoral. En ese caso no basta con la Lista Robinson, aunque hay una específica del INE para ello.

Cómo apuntarse a la Lista Robinson

1. Debes entrar en la página web de la Lista Robinson: puedes hacerlo directamente desde este botón.

APÚNTATE AQUÍ EN LA LISTA ROBINSON

2. Debes registrarte en el servicio, con tus datos y dirección de email. Así tendrás tu propia cuenta.

Se trata de una opción para mayores de 18 años que quieran apuntar en la Lista Robinson a una persona menor de 14 años de la que seas padre, madre o tutor legal

3. Después, elige las comunicaciones que ya no deseas recibir: e-mail, teléfono (móvil y fijo), correo postal y mensajes SMS/MMS. Si lo deseas, puedes pedir que dejen de llamarte por teléfono, pero la empresa podría seguir enviándote mensajes de texto o de correo. Eso sí, dato importante: el efecto del servicio no es inmediato sino que deberán pasar tres meses para dejar de recibirlas.