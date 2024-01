Harta de las críticas que ha recibido por no donar el dinero de sus exclusivas a la fundación Aless Lequio, Ana Obregón estallaba el pasado jueves en directo en 'Y ahora Sonsoles' y, dolida, defendía su honradez y su labor al frente la asociación contra el cáncer que lleva el nombre de su hijo, y no dudaba en lanzar un dardo a Alessandro Lequio después de que el italiano la acusase de "ensuciar" y "arrastrar" el legado de Aless. "Todo el mundo sabe que yo llevo 40 años trabajando. Que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo desde que nació hasta su entierro. Nunca me ha ayudado ningún hombre" explotaba la bióloga.