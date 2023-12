Alex Roca Campillo (Barcelona, 1991) es el verdadero ejemplo de superación. Al catalán la vida le puso a prueba con tan solo seis meses, cuando una encefalitis viral herpética le causó parálisis cerebral y discapacidad física. Pese a ello, Alex decidió que su límite era cosa suya y no de ningún impedimento que se le pusiera por delante.

Tras un difícil y largo camino, el barcelonés ha roto todo tipo de barreras, convirtiéndose en la primera persona del mundo en completar una maratón con un 76% de discapacidad física y en finalizar una Titan Desert con parálisis cerebral. "Soy el resultado de todas las vivencias que he tenido", afirma a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, antes de participar en el congreso para jóvenes de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), celebrado el viernes y en el que ha sido uno de sus protagonistas.

Aquejado de parálisis cerebral, se ha convertido en la primera persona con su discapacidad que completa una maratón y la exigente Titan Desert

A los 6 meses sufrió una encefalitis que le causó una parálisis cerebral que afecta a la parte izquierda del cuerpo. ¿Cómo ha sido el camino hasta hoy?

Ha sido un camino de lucha, constancia y mucha resiliencia. He utilizado aquellas caídas que he tenido en mi vida como puentes de aprendizaje. Soy el resultado de todas las vivencias que he tenido pero también de todos aquellos que han estado conmigo.

Se ha convertido en un auténtico ejemplo de superación. ¿Cómo se siente al ser un referente para tantas personas?

No soy consciente de ello aún. Este año empezó a cambiar mi vida muy rápido, sobre todo después de hacer la maratón o tras aparecer en algunos programas de televisión como 'El Hormiguero' o 'La Resistencia'. No acabo de asimilar el hecho de ser un referente o un espejo para alguien. Todos estos mensajes de agradecimiento que recibo son la mayor de las satisfacciones.

Ha hecho del lema “El límite te lo pones tú” una filosofía de vida. ¿Qué busca transmitir con esa frase?

Básicamente que no me digan que no soy capaz. Quiero que me dejen intentarlo y que no me sobreprotejan. Nosotros y nuestros miedos nos limitamos. Pienso que cada uno debe impulsarse con sus sueños.

¿Nos ponemos nosotros los límites?

No me gusta opinar de forma genérica pero sí creo que a veces no nos atrevemos a probar cosas por miedo, porque esta sociedad nos hace ser demasiado perfectos. Yo siempre digo: “Inténtalo y si te equivocas no pasa nada”. Tenemos demasiada presión por hacerlo mal y a veces equivocarnos también nos hace aprender o ser mejores.

Ha sido la primera persona en el mundo en completar una maratón con un 76% de discapacidad física o en finalizar una Titan Desert con parálisis cerebral.

Si soy sincero, mi mayor logro ha sido construir mi autoestima. Cuando la he tenido, me he visto capaz de cumplir retos. Para mí son el reflejo de mi vida. Detrás de ellos, hay muchísimo trabajo. A veces nos pensamos que es solo el reto, pero yo tengo que adaptar y estudiar mucho todo muy bien y tener unas estrategias muy claras para conseguir mis objetivos.

¿Por qué elegió correr antes que otros deportes?

Correr me genera una desconexión brutal. Es como la vida, cuando ves un objetivo y te caes te tienes que levantar y seguir, por eso me gusta. Además, para hacer otros deportes como ir en bici, dependo de alguien y en pandemia, por ejemplo, tuve que dejar de ir.

Después de haber conseguido tantos logros, ¿qué sueños tiene por delante?

Todo lo que viene el próximo año es muy fuerte, es algo que nunca he afrontado y espero mucho apoyo. Serán seis retos que espero que sirvan para hacer una sociedad más inclusiva y con mejores personas.