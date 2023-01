La temporada de música navideña implica escuchar villancicos tan populares como 'El Tamborilero' de Raphael o Mariah Carey con 'All I want for Christmas'. Peter Vuust, un destacado neurocientífico en el campo de la música y el cerebro, ha explicado por qué estas canciones nos hacen sentir tan navideños y obran su 'magia'.

"Una de las cosas fundamentales que hacen que la música funcione es el modo en que juega con nuestro sentido de la expectativa, a menudo subconsciente: La estructura está determinada por la interacción de acordes mayores y menores. Los acordes menores son nostálgicos o incluso lúgubres; se espera que algo bueno llegue a su fin. Eso constituye un sólido sentimiento navideño", ha explicado. ¿Es recomendable regalar tecnología a los niños en Navidad? Según Vuust, tenemos un conocimiento instintivo de cómo debe sonar la música: qué nota debe venir a continuación, dónde caerá el siguiente compás, cuál es el siguiente acorde que vamos a escuchar. Sea cual sea su origen, llevamos un conjunto de estadísticas en el cerebro, de modo que cada vez que escuchamos una pieza musical, intentamos predecir lo que va a ocurrir a continuación en ella. Así que la razón por la que pensamos que ciertas notas, acordes y frases suenan reconfortantes o nostálgicas es, en realidad, porque aterrizan donde nuestro cerebro cree estadísticamente que deberían hacerlo.